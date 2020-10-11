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В Белоруссии запустили цепную реакцию на первом энергоблоке БелАЭС
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В Белоруссии запустили цепную реакцию на первом энергоблоке БелАЭС

Генерирующая установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности, заявили в Минэнерго страны

Запуск цепной реакции на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) прошел успешно, сообщили в Минэнерго республики. В ведомстве отметили, что в ближайшее время планируется проведение комплекса исследований надежности системы ядерной безопасности установки. При их положительном результате генерирующий блок будет подключен к энергосистеме страны.


«На первом энергоблоке [БелАЭС] успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом, положено начало жизненному циклу реактора», — цитирует ТАСС пресс-службу Минэнерго Белоруссии.


В ведомстве отметили, что запуск цепной реакции произошел в соответствии с графиком строительства АЭС. В ближайшее время на первом энергоблоке планируется проведение комплекса исследований, которые «позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки». «Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны», — уточнили в министерстве.


Ранее в ведомстве сообщили о корректировке комплексного плана развития энергетической сферы страны до 2025-го с учетом ввода БелАЭС. В опубликованном на сайте Минэнерго постановления Совета министров республики изложены «межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года и перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов».


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БелАЭС проходила проверки международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и возведена по постфукусимским требованиям (то есть отвечает требованиям к безопасности, введенным после катастрофы на японской атомной станции «Фукусима-1» в 2011 году). Станция должна обеспечить порядка трети потребностей страны в электроэнергии и уменьшить потребление Белоруссией природного газа примерно на четверть. Предполагается, что первый энергоблок выйдет на полную мощность в феврале 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС должен заработать в мае 2022 года.


#белоруссия #ядерная энергетика #белаэс
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