В Белоруссии запустили цепную реакцию на первом энергоблоке БелАЭС

Запуск цепной реакции на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) прошел успешно, сообщили в Минэнерго республики. В ведомстве отметили, что в ближайшее время планируется проведение комплекса исследований надежности системы ядерной безопасности установки. При их положительном результате генерирующий блок будет подключен к энергосистеме страны.





«На первом энергоблоке [БелАЭС] успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом, положено начало жизненному циклу реактора», — цитирует ТАСС пресс-службу Минэнерго Белоруссии.





В ведомстве отметили, что запуск цепной реакции произошел в соответствии с графиком строительства АЭС. В ближайшее время на первом энергоблоке планируется проведение комплекса исследований, которые «позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки». «Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны», — уточнили в министерстве.





Ранее в ведомстве сообщили о корректировке комплексного плана развития энергетической сферы страны до 2025-го с учетом ввода БелАЭС. В опубликованном на сайте Минэнерго постановления Совета министров республики изложены «межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года и перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов».