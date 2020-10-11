В России за сутки выявили 13 634 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране достигло 1 298 718. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 149 летальных исходов. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 255 699 россиян.
За сутки в России полностью выздоровели 4240 пациентов. Всего выписано 1 020 422. С начала пандемии в стране скончались 22 597 заболевших.
По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4501 больной. За столицей следуют Санкт-Петербург — 528, Московская область — 419, Ростовская область — 272, Нижегородская область — 262 пациента.
Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Чукотском автономном округе — один человек, Ненецком АО — три, в Чечне — семь, Еврейской автономной области — 27, Камчатском крае и Чувашии — по 33 больных.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 11 октября в мире зарегистрировано 37 093 412 случаев заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 071 308 человек. На первом месте по числу заболевших коронавирусом находятся США — 7 717 633 (из них 214 367 скончались). Вторую строчку занимает Индия, где число пациентов с COVID-19 достигло 6 979 423 (107 416 стали жертвами), на третьей Бразилия — 5 055 888 (149 639 умерли). Россия в этом списке на четвертом месте, а по числу умерших — на 13-м. Четвертую позицию по числу летальных случаев от коронавирусной инфекции занимает Мексика (83 642), пятую — Великобритания (42 850), шестую — Италия (36 140).
9 октября мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день. Собянин также сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.
Глава департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичные власти пока не планируют закрывать ночные клубы, караоке и непродовольственные магазины. По его словам, за последнее время пришлось закрыть примерно 170 столичных магазинов, в которых не следили за ношением масок и перчаток.