В России за сутки выявили 13 634 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране достигло 1 298 718. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 149 летальных исходов. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 255 699 россиян.





За сутки в России полностью выздоровели 4240 пациентов. Всего выписано 1 020 422. С начала пандемии в стране скончались 22 597 заболевших.





По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4501 больной. За столицей следуют Санкт-Петербург — 528, Московская область — 419, Ростовская область — 272, Нижегородская область — 262 пациента.





Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Чукотском автономном округе — один человек, Ненецком АО — три, в Чечне — семь, Еврейской автономной области — 27, Камчатском крае и Чувашии — по 33 больных.