Бывший главсанврач Москвы: Сегодня пришел вирус-недоносок, а завтра будет другой, с летальностью в 50%. И что мы будем делать?

Николай Филатов во время прошлого интервью Daily Storm, которое он дал 30 мая, предложил пообщаться еще раз, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Корреспондент издания попросил его о новой встрече 8 октября. Экс-глава санэпидслужбы столицы, несмотря на занятость, ответил согласием, назначив встречу на следующий день.
Как оказалось, он продолжает критиковать существующие меры предосторожности, антисептик считает вредным, взамен всего этого призывает заниматься вентиляционными системами, которые могут помочь в будущем, «когда вместо вируса-недоноска» может появиться другой, со смертностью в 50%. Кроме того, ученый сообщил, что лекарством от коронавируса за 12 тысяч рублей со временем должна заняться Федеральная антимонопольная служба, а также рассказал о первых признаках того, что все уже закончилось.
Николаю Филатову кладут на стол сводку о тестировании на коронавирус. Он читает ее вслух: «Проведено почти 50 миллионов тестов, в целом за весь период (по данным Роспотребнадзора — 49,6 миллиона анализов). Выявляемость заболевания — 2,3%. Всего. А вчера была 2,6. Вчера было сделано 439 тысяч, а сегодня — 507».
— Недавно мужчина с кулаками напал на женщину в метро, потому что она кашляла без маски, — прерываю я его.
— Дурь — вещь заразная. Трудно здесь что-либо говорить. Я продолжу:
возьмем лето. Обследовано около 300 тысяч. Выявляемость — 1,9-1,5%. Потом появилось заявление Роспотребнадзора о том, что дети имеют наибольший уровень антител (в заявлении говорилось о детях и людях старше 70 лет. — Примеч. Daily Storm) А до этого была информация, что 20% москвичей имеют антитела».
Нужно было не запирать детей в свое время, и сейчас бы ничего уже не было. Чем сильнее мы растягиваем процесс, тем сильнее мы наносим вред психике.
— Но детей тем не менее вновь вернули по домам на дистанционку.
— Есть еще один момент, на который надо обратить внимание. В самом начале у нас была смертность 0,92%. Сегодня — 1,75. В два раза выше. Но если ты умеешь лечить, у тебя больной не умирает. Мы поменяли девять схем лечения, и вот девятая схема стала удачной. Приобрели опыт.
Обратите внимание: летальность росла, а 27 сентября она достигла 1,77% и потом стала падать. Тенденция к снижению началась 28 сентября и спускается по одной сотой за неделю. Это уже радует. Это говорит о том, что вирулентность (степень способности вируса вызывать заболевание. — Примеч. Daily Storm) стала падать.
В России из 5,5 тысячи смертей 201 — от коронавируса. И вот эти цифры поставили общество на колени. Появление таких вирусов — естественный процесс, который происходит каждые пять-семь лет.
На некоторое время ученый отвлекается на телефонный звонок, а потом напоминает, что с указанным интервалом появлялись птичий грипп, свиной грипп, у которых смертность превышала показатели коронавируса.
— Давайте сделаем такую рамку, которая при прохождении человека через нее будет давать картинку всех присутствующих у него вирусов, — продолжает он. — И вот монитор покажет, что у вас есть вирус папилломы человека, вирус герпеса и еще два десятка найдем. И что делать? Завернуться в простыни? Нужно понимать, что происходит.
— Ну лучше защищаться. Власти говорят о мерах предосторожности, мы не забываем об этом.
— Есть грипп, пусковым механизмом для его распространения являются школьники. А тут дети не болеют. У ребенка есть вилочковая железа (она влияет на иммунитет, а с возрастом атрофируется. — Примеч. Daily Storm), она его защищает.
Вот у нас есть санитарно-эпидемиологические нормы, по ним омлет должен быть не выше пяти сантиметров. Потому что если будет выше, то там останется сальмонелла и там уже история с отравлением может дойти до судорог. А скажите, вот эта дистанция в полтора метра — что с ней делать? Говорят еще про маски.
— Маски и антисептик.
— Да, я вот такой пример приведу. Есть дизентерия — болезнь грязных рук. Но там заражающая доля эквивалентна 10 граммам фекалий. Вы представляете, какая вонь будет, если все это окажется на руках? Заболевание появляется, когда бактерии попадают в питательную среду, это может быть какой-то продукт, допустим молоко, и он уже попадает к вам. Антисептики, которые наносят на руки, — это вред, они уничтожают микроорганизмы. Это (распространение антисептика. — Примеч. Daily Storm) бизнес.
Маски нужно носить в медицинском учреждении. Вот представьте, зимой вы выдыхаете теплый воздух. Он вокруг вас. Это аэрозоли, которые мы выдыхаем, в них содержится вирус. Но он держится в воздухе. Вспомните: когда луч солнца из окна пронизывает комнату, видны пылинки, они держатся в воздухе и они гораздо тяжелее.
Теперь представьте, что в магазине, даже если вы держите дистанцию в очереди, предполагаемый больной уходит со своего места, но аэрозоли продолжают держаться.
— Получается, залы магазинов, когда там трафик, окутаны облаками, в которых аэрозоли, вирус.
— Что нужно делать? Систему вентиляции.
— Это дорого, должно быть.
— А жизнь заставит. То что сегодня творится — это пустячок. Слушайте, COVID-19 — это недоношенное чудо света. Помните, каждые пять-семь лет появляется новый вирус. Сегодня пришел вот этот недоносок, а завтра придет с летальностью в 50%. И что мы будем делать? Масочка не спасет, это сейчас ими можно торговать.
Должна быть вентиляция и рециркуляторы воздуха. Проблема в накоплении вирусосодержащих аэрозолей. Почему у нас самая высокая доля среди больных — медицинские работники? Они по 12 часов находятся в красной зоне больницы. Вот на Кубе нет этого деления, врачи работают меньше. И там лучше.
— Я вот в связи с этим отмечу, что в Москве порой еще в 10 часов утра на некоторых ветках метро интервалы между поездами больше трех минут, в результате внутри вагонов очень много людей. В автобусах часто закрывают пространство между водителем и первой дверью, люди стоят очень плотно.
— Это вопросы не ко мне. Могу сказать, что являюсь автором нескольких работ, которые связаны с ультрафиолетом. Если лампочку в школе поставить, то обязательно какой-то детенок на нее насмотрится и получит ожог. А есть прибор, который пропускает воздух через себя, внутри стоят ультрафиолетовые лампочки, которые воздух обеззараживают.
— Их надо везде расставлять?
— Вот мы в кабинете сидим, здесь можно открыть окно и такая штука не нужна. А в аудиториях, классах вполне можно поставить.
— Недавно в России появилось лекарство от коронавируса стоимостью около 12 тысяч рублей. Это как-то недешево, у многих пожилых людей, находящихся в зоне риска, пенсия такая же.
— У меня пенсия 19 тысяч, а я службу в Москве возглавлял 20 лет. Что тут комментировать? Есть антимонопольная служба, которая в это дело вмешается. Конечно, можно урвать денег на каком-то этапе, но потом все выровняется.
Ближе к концу разговора Николая Николаевича опять отвлекает телефон. После этого ученый объясняет, что противовирусные препараты не являются безопасными для организма, а также быстро рассказывает про действие вакцины. По его словам, она не так сильно нужна детям, по уже приведенным причинам, а также пожилым людям, у которых в связи с возрастом есть проблемы с появлением антител.
— Стоит ожидать ухудшения ситуации?
— Первый признак того, что все уже закончилось, — снижение летальности. Однако интенсивность передачи будет увеличиваться. Потому что есть и другие респираторные инфекции, чихание, кашель, что усилит распространение.