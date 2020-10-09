Бывший главсанврач Москвы: Сегодня пришел вирус-недоносок, а завтра будет другой, с летальностью в 50%. И что мы будем делать?

Николай Филатов во время прошлого интервью Daily Storm, которое он дал 30 мая, предложил пообщаться еще раз, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Корреспондент издания попросил его о новой встрече 8 октября. Экс-глава санэпидслужбы столицы, несмотря на занятость, ответил согласием, назначив встречу на следующий день.





Как оказалось, он продолжает критиковать существующие меры предосторожности, антисептик считает вредным, взамен всего этого призывает заниматься вентиляционными системами, которые могут помочь в будущем, «когда вместо вируса-недоноска» может появиться другой, со смертностью в 50%. Кроме того, ученый сообщил, что лекарством от коронавируса за 12 тысяч рублей со временем должна заняться Федеральная антимонопольная служба, а также рассказал о первых признаках того, что все уже закончилось.





Николаю Филатову кладут на стол сводку о тестировании на коронавирус. Он читает ее вслух: «Проведено почти 50 миллионов тестов, в целом за весь период (по данным Роспотребнадзора — 49,6 миллиона анализов). Выявляемость заболевания — 2,3%. Всего. А вчера была 2,6. Вчера было сделано 439 тысяч, а сегодня — 507».





— Недавно мужчина с кулаками напал на женщину в метро, потому что она кашляла без маски, — прерываю я его.





— Дурь — вещь заразная. Трудно здесь что-либо говорить. Я продолжу:

возьмем лето. Обследовано около 300 тысяч. Выявляемость — 1,9-1,5%. Потом появилось заявление Роспотребнадзора о том, что дети имеют наибольший уровень антител (в заявлении говорилось о детях и людях старше 70 лет. — Примеч. Daily Storm) А до этого была информация, что 20% москвичей имеют антитела».





Нужно было не запирать детей в свое время, и сейчас бы ничего уже не было. Чем сильнее мы растягиваем процесс, тем сильнее мы наносим вред психике.



