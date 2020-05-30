«Вчера иду в магазин, и человек идет в противогазе». Бывший главный санврач Москвы — о сумасшествии вокруг COVID-19

— Тем более, значит, противопоказано должно быть посещать массовые мероприятия.





— Ну, слушайте, можно управлять эпидемическим процессом, с которым столкнулись.





— Ну а в США рекордная смертность. Там как?





— Разница в одном. Летальность, она считается от заболевших. Это доля умерших среди заболевших: показывает, насколько тяжело люди болеют. В Америке высокая летальность, потому что половина заболевших не обращаются за медицинской помощью, а стараются пролечиться самостоятельно дома. Во-первых, они знают, что специфического лечения нет, а во-вторых, страховка там — это дорого для них слишком. И обращаются уже очень тяжелые больные. Выживают после искусственной вентиляции легких только 13%.





Мы считаем летальность от всех, у кого выявлено заболевание. Половина из заболевших переносят вирус как здоровые люди. У них еще есть вирус папилломы человека, вирус герпеса и еще два десятка. Ну и что?! Понимаете, я уже устал: не могу докричаться, потому что никто не хочет слушать.

Вчера иду в магазин, и человек идет в противогазе. В противогазе! В магазин! Это о чем говорит? О том, что все это ненормально. Люди становятся психически больными.





— В противогазе — перебор, конечно.





— Просто не успел сфотографировать. Растерялся.





— Вы говорили ранее, что ходили к президенту обсуждать коронавирус. Больше не ходили?





— Нет. Тогда спросили мое мнение. Я его озвучил, и все.





— Насколько верно принимают решения власти?





— Знаете, есть вот эта пирамида штабов. У людей в голове: а вдруг произойдет ухудшение обстановки? Конечно, какой-то риск всегда существует. Но хочу сказать: это не та проблема, по которой нужно сегодня печалиться.





— Сейчас все больше врачей появляется в медийном пространстве, на телевидении. Есть глава информационного штаба доктор Александр Мясников, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, которого часто показывают. Есть движение в регионах. По данным политолога Евгения Минченко, среди порядка 5900 участников предварительного голосования «Единой России» в этом году оказалось в пять раз больше врачей, чем в прошлом.





— Знаете, я абсолютно не политик. У нас в свое время было понятие «санитарно-просветительская работа». Существует распространенное мнение, что нужно мыть руки перед едой. Слышали, наверное? Перед едой. А это абсолютно никакого отношения не имеет [к проблеме]. Руки надо мыть перед приготовлением пищи. Маленький пустячок. И вот это все стало тиражироваться. Можно кушать грязными руками, и не заболеешь! А вот если ты приготовил грязными руками пищу, то ты обязательно заболеешь.





Любой врач должен обучать чему-то правильному. Ну а дальше каждый сам решает. У нас в Думе есть спортсмены. Ну, вот есть общество наше: кто-то врач, кто-то инженер, кто-то спортсмен. Наверное, должны быть и в Думе тоже. Если у человека есть к этому определенное признание, то да. А если он идет туда, чтобы 400 тысяч зарплату получать, то, я считаю, что это плохо.