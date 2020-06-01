«Некоторые родственники отдалились, совсем не интересуются»





— Как ты узнал о том, что ей грозит уголовное преследование? Были ли к этому какие-то предпосылки?





— Узнал я внезапно. Тем утром она не отвечала на мои сообщения и я малость занервничал. А потом увидел пост на канале «ОВД-инфо» о том, что идут аресты их компашки. Сразу стал ей звонить, но никто не отвечал. Я списался с нашей общей знакомой Ольгой Пшеничниковой, и она предложила помощь в поисках. По иронии судьбы потом она стала свидетелем обвинения, хотя Маша очень тепло к ней относилась и слова ей плохого не сказала. Ну и, собственно, следующим утром я уже был в Москве, в здании Дорогомиловского суда. Это была целая история, как я вообще нашел ее родителей и оказался в суде по мере пресечения. Предпосылок к преследованию не было, ведь на тот момент она даже прекратила общаться с ребятами.





— В каких отношениях ты был с остальными фигурантами уголовного дела?





— Да какие могли быть отношения? Я тусил в их чате и троллил всех подряд, за что меня не особо любили.





— Ты встречался с ребятами из тусовки «Нового величия». Как ты можешь их охарактеризовать?





— Я виделся с ними один раз, да и то не со всеми. Аня Павликова была шебутной и с явным недостатком общения и внимания других людей. Петр Карамзин как тогда, так и сейчас увлекается техническими новинками и новыми прорывами в различных технологических сферах. С ним я какое-то время переписывался, после того как дал показания. Неунывающий человек. Руслан Костыленков вырос в неблагополучной семье, занимался разведением кроликов. Он сейчас очень... не знаю, как лучше сказать, «обижен» — не то слово. Я с ним тоже немного попереписывался. Максим Рощин довольно интересен в общении, работал программистом. Павел Ребровский, ухх. Мне прям нравилось его бесить, потому что у него была сильно завышенная самооценка и он пытался мне составить конкуренцию с Машей. Ну и он также был триггером для машиного ухода, за что ему я должен спасибо сказать, по идее.





— Они действительно были/есть угроза государству и могли/собирались совершить государственный переворот?





— А вы их видели? Как такие ребята могут быть угрозой, это же смешно. Они же похожи на плюшевые игрушки... Все обвинение я считаю позорящим Российскую Федерацию. Ведь фактически обвинение заявляет, что 10 молодых людей могут быть сильнее всех силовых органов страны и способны захватить власть. Что это, как не публичное унижение МВД, ФСБ, ФСО и прочих органов, да и страны в целом? Я уверен, что ни у ребят, ни уж тем более у Маши мыслей таких не было.





— Каких политических позиций они придерживались?





— Кому-то нравился Навальный (который в тот момент еще был популярен), кто-то за ЛДПР или КПРФ. У них не было каких-то общих взглядов или идей. Разве что «за все хорошее и против всего плохого». Максимализм. Маша по своим взглядам пацифистка, ей лишь бы леса не вырубали, озера не засоряли да животных не убивали.





— Как Мария относится к государству теперь?





— Скажем так. Маша очень разочаровалась в правоохранительных органах, в судебной системе. По ее мнению, люди, способные осудить и преследовать невиновных, уважения не заслуживают. Ненависти никакой нет, только обида и гложущее чувство несправедливости.





— Она под арестом, сначала в СИЗО, потом под домашним уже больше двух лет. Вы общаетесь?





— Когда Маша была в СИЗО, было очень тяжело и как-то безнадежно. Но, как говорится, отчаяние — главный враг справедливости. Поэтому я держался как мог, и делал что мог, и ждал, когда же ее освободят. Я писал ей письма... очень много писем, в день по три-четыре штуки, и на их стоимость было плевать. Маше доставляли письма всего два-три раза в неделю, и она отвечала на каждое, а потом мне на почту прилетало по 10-12 ответов... Я не знаю, откуда у нас было столько фантазии, мы даже стихи писали друг другу. Я был просто очень счастлив когда Машу освободили. Но теперь мне с ней даже переписываться нельзя. Я стабильно звоню Машиной маме и общаюсь с ней, узнаю, как у них дела, и наоборот — рассказываю о своих. Так и живем. Мучительно, конечно, но нужно как-то дожить уже до конца этой истории. А потом думать.





— Как вам удается сохранить отношения, если прошло два года и вы не видитесь, не можете поговорить и всякое такое? Это просто верность и принципы или любовь, которую нам в сказках описывают?





Сложно сказать. Я не знаю как можно оставить человека, который переживает такие жизненные испытания. Мне кажется, мы очень эмоционально к друг другу привязаны. Это как увидеть человека и с первого взгляда понять — это мое, мне больше другого не надо и не хочется. Это явно не принципы. Как бы это банально ни прозвучало — это любовь. Собираюсь просить ее руки, как все это закончится. Хотим, чтобы нормально все было, не свадьба в СИЗО, не свадьба на домашнем аресте, а как-то по-человечески. Ну и, мне кажется, свадьба в данной ситуации будет выглядеть, как не самый лучший пиар. Это все же что-то личное.





— Как Мария переносит все эти злоключения? Чем она занимается, как себя чувствуют ее родные? Какие у тебя отношения с ее родными, кстати?





— Маша подавлена, в первую очередь, потому что не может видеть меня, общаться, я тоже. Еще на нее давит то, что никто не может вытащить ребят, что за них просто взялись и не хотят отпускать, перемалывают в своей медленной мясорубке. Она боится, что про их дело общество может просто забыть. Маша сейчас много рисует, спасается от стресса, читает кучу разной литературы, а самое интересное — заботится о кроликах, курах и коте. Как-то ее мама сказала, что в планах у них завести собаку, но для этого нужно время, построить вольер, да и чтоб их дочка была на свободе и выгуливала ее как следует в лесу. У них есть домашние яйца. А кроликов они не едят, если что. Наталья Валентиновна их продает, чтобы на корм для остальных животных хватало.