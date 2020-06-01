В Минобороны заявили, что курсантов Военного университета обеспечат СИЗ и будут регулярно тестировать

Министерство обороны Российской федерации ответило на публикацию Daily Storm «Курсантов Военного университета Минобороны подвергли риску заболеть COVID-19 перед парадом». В ведомстве сообщили, что при возвращении на службу всех курсантов тестируют на коронавирус и предоставляют им средства индивидуальной защиты. Также всех учащихся будут регулярно тестировать на COVID-19.





Кроме того, пресс-служба ведомства сообщила, что в курсантам не предписывалось в обязательном порядке везти с собой средства индивидуальной защиты, потому что их в вузе накоплено «в избытке». В Минобороны пояснили, что вызывают из отпусков не только участников парада Победы, но и других учащихся, чтобы было кому заниматься жизнеобеспечением вуза.





В Минобороны подтвердили, что из-за эпидемии COVID-19 студентам военных вузов были предоставлены отпуска длинною в 30 суток, а позднее эти каникулы были продлены до 1 июля.





В ведомстве также заявили, что всех курсантов, которые примут участие в параде Победы, будут регулярно тестировать.





Ранее два источника Daily Storm сообщили, что курсантов ВУ МО вызывают из отпусков для участия в параде Победы. По информации источников, курсанты должны были привезти с собой на службу 50 масок, 50 пар перчаток и противовирусные средства. Кроме того, курсантов, которые не примут непосредственного участия в параде Победы, начальство не уведомило, зачем именно их вызывают из отпуска раньше, хотя министр обороны подписал приказ о продлении каникул до 1 июля.