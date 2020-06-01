В Минобороны заявили, что курсантов Военного университета обеспечат СИЗ и будут регулярно тестировать

Министерство обороны Российской федерации ответило на публикацию Daily Storm «Курсантов Военного университета Минобороны подвергли риску заболеть COVID-19 перед парадом». В ведомстве сообщили, что при возвращении на службу всех курсантов тестируют на коронавирус и предоставляют им средства индивидуальной защиты. Также всех учащихся будут регулярно тестировать на COVID-19.
Кроме того, пресс-служба ведомства сообщила, что в курсантам не предписывалось в обязательном порядке везти с собой средства индивидуальной защиты, потому что их в вузе накоплено «в избытке». В Минобороны пояснили, что вызывают из отпусков не только участников парада Победы, но и других учащихся, чтобы было кому заниматься жизнеобеспечением вуза.
В Минобороны подтвердили, что из-за эпидемии COVID-19 студентам военных вузов были предоставлены отпуска длинною в 30 суток, а позднее эти каникулы были продлены до 1 июля.
В ведомстве также заявили, что всех курсантов, которые примут участие в параде Победы, будут регулярно тестировать.
Ранее два источника Daily Storm сообщили, что курсантов ВУ МО вызывают из отпусков для участия в параде Победы. По информации источников, курсанты должны были привезти с собой на службу 50 масок, 50 пар перчаток и противовирусные средства. Кроме того, курсантов, которые не примут непосредственного участия в параде Победы, начальство не уведомило, зачем именно их вызывают из отпуска раньше, хотя министр обороны подписал приказ о продлении каникул до 1 июля.
В Минобороны также заявили, что Daily Storm не обращался в ведомство за комментариями. Это не так. Корреспондент Daily Storm позвонил по двум номерам, указанным как контактные на сайте департамента Минобороны по информации и массовым коммуникациям. По одному из телефонных номеров, указанных на сайте, никто не ответил, по второму отказались информировать.
К сожалению, из-за острых и не всегда удобных для российской армии публикаций в Минобороны не очень любят общаться с Daily Storm, хотя издание ратует за сильную Россию и крепкую армию и создает свои публикации не с целью опорочить кого-то, а для того, чтобы российских солдат не обижали пуще нужного. Курсанты ВУ МО РФ не единожды обращались в Daily Storm именно из-за того, что, по их мнению (и по нашему тоже), издание не боится сказать правду. Если их опасения были напрасными и никто не собирался заставлять их ехать в неготовые в контексте пандемии казармы, то это чудесно. Если же руководство ВУ МО чуть более серьезно отнеслось к безопасности курсантов, в том числе и из-за публикаций Daily Storm, то журналистский долг несомненно выполнен.