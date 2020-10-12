Премия с молотка: Нобелевку по экономике вручили за изучение аукционов и описание «проклятия победителей»

Теория аукционов





Чтобы понять вклад ученых, нужно чуть больше узнать о теории аукционов.

Исход сделки зависит от трех факторов. Первый — это правила торгов. Открыты или закрыты ставки, то есть известны или неизвестны другим участникам? Сколько раз можно менять ставку? Какую цену платит победитель — свою или вторую по величине (речь об аукционе второй цены: побеждает конкурсант, сделавший максимальную ставку, однако сделка совершается по предыдущей цене, второй по величине — такова компенсация за риск)?





Второй фактор относится к объекту, выставленному на торги. Одинаково или по-разному участники оценивают его стоимость?





Третий фактор касается неопределенности. Какой информацией об объекте владеют разные участники торгов? Используя теорию аукционов, можно прогнозировать поведение участников и, следовательно, результат.





Большинство сделок заключаются с помощью английского типа аукциона. Продавец начинает с низкой цены, а затем поднимает ее. По такому принципу уходят с молотка произведения искусства. Голландский аукцион, наоборот, начинается с максимальной цены, которая затем постепенно снижается, пока объект не будет продан. И английский, и голландский аукционы принимают ставки в открытую.





Однако в некоторых случаях торги ведутся закрыто. При государственных закупках участники держат ставки в секрете друг от друга и заказчик выбирает поставщика, запросившего минимальную плату за выполнение работ.





Какой формат аукциона лучше и почему? Эти вопросы давно занимают экономистов. Выбор стратегии всегда зависит от того, как, по мнению участника, поведут себя его конкуренты. Оценивают ли они объект схожим образом? Могут ли компании сотрудничать или манипулировать, чтобы снизить конечную цену?





Частные и общие ценности





Лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года Уильям Викри создал теорию аукционов в начале 1960-х годов. Тогда же он проанализировал модель частных ценностей, согласно которой каждый участник торгов учитывает только свою выгоду и готов расстаться с конкретной суммой денег. Так он реально оценивает объект и нейтрален к риску. Модель Викри во многом подготовила почву для работы лауреатов этого года.





Пример частной стратегии — благотворительный аукцион «Ужин со знаменитостью». То, сколько вы готовы заплатить за ужин, является субъективным расчетом — ваша оценка не зависит от шансов других участников. Как делать ставки на таком аукционе? Вы не должны предлагать больше, чем стоит обед именно для вас.





И все же частная модель — редкий случай для торгов. Чаще всего участник должен предвидеть планы соперников, понять, насколько дорого он сможет перепродать объект и так далее. На практике участники подходят к торгам с разным пониманием ценности объекта. Это приводит к феномену, который носит название «проклятие победителя». При английском аукционе, когда ставки растут от меньшего к большему, неинформированный участник рискует заплатить за лот больше, чем тот стоит. При голландском аукционе, наоборот, взять за работу слишком низкую оплату. В погоне за заказом конкурсант будет снижать цену до тех пор, пока не станет победителем. Однако итоговая стоимость может оказаться недостаточной и даже ущербной, платы просто не хватит, чтобы качественно выполнить услугу.