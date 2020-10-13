«Дэнчик умный, образованный человек. Он вдохновился чуваками из Колумбайна»

Даниил Монахов расстрелял свою бабушку и нескольких прохожих у автобусной остановки в поселке Большеорловское Нижегородской области. Три человека погибли сразу, затем, по данным СМИ, в больнице умерла бабушка убийцы. 18-летний стрелок скрылся от ОМОНа в лесу. Daily Storm удалось поговорить с одним из немногих друзей подозреваемого и он рассказал: Даниила трудно считать здоровым человеком, хотя при этом он умен и образован, уже в школе начал увлекаться военным делом, политикой и мог пошутить про президента.





Первое, о чем мы расспросили школьного товарища Даниила, были его взаимоотношения с близкими. Оказалось — семья, как семья, но с особенностями. С родителями Даниил, по словам друга, «не очень контачил». Но ошибочно предполагать, что он ненавидел бабушку и решил ей отомстить. Скорее, наоборот, ведь именно к ней Даниил иногда приезжал в гости.





«Бабушка и бабушка. Просто попала под горячую руку», — сказал одноклассник стрелка.





С отцом отношения у Монахова складывались неоднозначно. В последнее время по выходным они стали вместе охотиться на уток. Не так давно Даниил получил охотничий билет и легально приобрел ружье. Однако отец вряд ли был большим авторитетом для сына.





«Батька он не любил. Насколько я знаю, тот выпивал, — отметил друг Даниила. — С мамой у него обычные отношения, но не сказал бы, что теплые. Но жили они вместе, всей семьей, у него есть младшая сестра».





В школе Монахов учился нормально, не прогуливал занятия. Друг отозвался о нем как об умном и образованном человеке, который мог пошутить о политике, поговорить о военном деле, об оружии. Оружие увлекало Даниила с подросткового возраста и друзья обращали на это внимание. Слышали от него и о намерениях устроить теракт, но всерьез эти слова не воспринимали — трудно было поверить, что он способен на такое. Однако, одно время на аватарке у Даниила в соцсети стояло фото одного из участников бойни в американской школе «Колумбайн».





«Дэнчик вдохновился чуваками из Колумбайна», — говорит теперь его друг. Он вспоминает, что Даниил нередко рассказывал про массовое убийство в США и про взрыв в политехническом колледже в Керчи, который два года назад устроил Владислав Росляков.





Понять, всерьез ли Даниил планирует бойню или просто мрачно шутит, друзья не смогли. Их, наиболее близких, у Монахова было всего трое. На малознакомых людей он производил впечатление закрытого человека.





«Вы думаете мы с ним не говорили? — ответил друг стрелка на вопрос, пытались ли товарищи отговорить его от страшных планов. — Он мечтал об оружии, ружье купил на свои инвалидные. Кинул фотки ружья, доволен был, как слон. Я думал все закончится на утках».





Проблемы со здоровьем, о которых рассказал собеседник Daily Storm, также выделяли Даниила среди сверстников. Еще в детстве врачи выявили у него порок сердца. Его лечили в Москве. Школьный друг также отметил, что у Монахова возникали нервные тики. Они могли начаться и просто так, без причины, или при прикосновении к ушам: «Нельзя было трогать его уши, потому что они у него краснели. И мог начаться нервный тик».





«А какой смысл ему дальше доживать остатки дней в России. У него огромные проблемы со здоровьем, и с психическим, — продолжил друг нижегородского стрелка. — У него должна была быть операция на сердце, потому что около него тромб, и ему по факту оставалось недолго — ну, лет пять. И что?»





Вечером после убийства Даниил ушел в лес, имея при себе два ружья и около 40 патронов. Его поисками занимается ОМОН Росгвардии и десятки сотрудников других силовых структур. Применяются беспилотники и тепловизоры.





«Либо в мафию будет играть, либо самовыпил. Скорее всего второе», — попытался предсказать поведение стрелка его товарищ. Во время разговора он вспомнил, что Даниил как-то раз сказал, что если умирать, то выстрелом в голову.