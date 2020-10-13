Роботы, коллекторы и отключение всех систем: на что чаще всего жалуются клиенты Альфа-Банка

В начале октября у Альфа-Банка произошел крупнейший сбой с начала 2020 года. В результате технической неполадки на несколько часов была парализована работа всех сервисов финансовой организации. Больше всех пострадали клиенты, которые пополняли счета своих дебетовых и кредитных карт — банкоматы принимали деньги, но на баланс средства не зачислялись. Daily Storm проанализировал сбои в работе Альфа-Банка и выяснил, на что чаще всего жаловались клиенты в 2020 году.





Масштабные сбои





В 2020 году Альфа-Банк девять раз сталкивался с техническими проблемами в работе своих сервисов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который собирает отчеты о сбоях среди пользователей Twitter.





Отчетами администраторы Downdetector называют посты, где участники социальной сети упоминают проблемы с доступом к сервису. Каждая публикация в Twitter фиксируется поминутно, за счет чего можно понять, когда технические неполадки у той или иной компании достигли своего пика.





Согласно данным сервиса, сбои, произошедшие 1 и 4 октября в работе Альфа-Банка, стали крупнейшими в 2020 году. Во время первого инцидента сообщения о технических неполадках достигли пика ближе к полудню — в 11:42. В тот момент Downdetector насчитал 249 отчетов, опубликованных в Twitter.