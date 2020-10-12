Росгвардия будет искать нижегородского стрелка с помощью беспилотников

Для поиска подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области будут использованы беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. В подразделении отметили, что на место происшествия вызваны дополнительные силы из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. Следственный комитет также опубликовал видео обысков в доме стрелка.
«Помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН, в населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.
Следственный комитет России также опубликовал кадры обысков в доме стрелка. На видео показаны охотничий билет, документы на владение оружием, а также комната предполагаемого преступника.
Вечером 12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области, по предварительным данным, 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Три человека погибли, еще трое получили ранения. Позже стало известно, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая — бабушка подозреваемого. Состояние двух раненых, по информации замгубернатора региона Давида Мелик-Гусейнова, стабилизировано, их переводят в Нижний Новгород.
По предварительной информации, молодой человек приехал погостить к бабушке и выстрелил в нее на улице. После этого парень начал стрелять в сторону остановки. СКР возбудил дело по факту убийства людей. Правоохранители разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов. На поиск Монахова направили сотрудников спецназа ОМОН и СОБР.