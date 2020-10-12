Росгвардия будет искать нижегородского стрелка с помощью беспилотников

«Помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН, в населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.





Следственный комитет России также опубликовал кадры обысков в доме стрелка. На видео показаны охотничий билет, документы на владение оружием, а также комната предполагаемого преступника.