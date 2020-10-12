Новости
Новости
St
Росгвардия будет искать нижегородского стрелка с помощью беспилотников
Новости

Росгвардия будет искать нижегородского стрелка с помощью беспилотников

Ведомство также привлечет дополнительные силы из числа военных и сотрудников спецподразделений

Для поиска подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области будут использованы беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. В подразделении отметили, что на место происшествия вызваны дополнительные силы из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. Следственный комитет также опубликовал видео обысков в доме стрелка.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН, в населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.


Следственный комитет России также опубликовал кадры обысков в доме стрелка. На видео показаны охотничий билет, документы на владение оружием, а также комната предполагаемого преступника.


Вечером 12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области, по предварительным данным, 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Три человека погибли, еще трое получили ранения. Позже стало известно, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая — бабушка подозреваемого. Состояние двух раненых, по информации замгубернатора региона Давида Мелик-Гусейнова, стабилизировано, их переводят в Нижний Новгород.


По предварительной информации, молодой человек приехал погостить к бабушке и выстрелил в нее на улице. После этого парень начал стрелять в сторону остановки. СКР возбудил дело по факту убийства людей. Правоохранители разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов. На поиск Монахова направили сотрудников спецназа ОМОН и СОБР.


#нижний новгород #убийство #стрельба #нижегородская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»