Нижегородский стрелок купил охотничье ружье спустя три месяца после совершеннолетия

Подозреваемой в стрельбе в Нижегородской области Даниил Монахов, которому в июне исполнилось 18 лет, владел охотничьим ружьем на законных основаниях. Парень приобрел оружие в сентябре этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что парень готовился к преступлению заранее.





«Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года», — заявили в пресс-службе Росгвардии. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что перед получением разрешения на владение оружием молодому человеку выдали справку в психдиспансере.





«По предварительным данным, молодой человек готовился к преступлению заранее, для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад — 17 сентября», — подчеркнул собеседник ТАСС.





В пресс-службе Росгвардии также сообщили, что для поиска подозреваемого будут использованы дополнительные силы из числа военных и сотрудников спецподразделений, а также беспилотники.