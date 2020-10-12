Нижегородский стрелок купил охотничье ружье спустя три месяца после совершеннолетия

Подозреваемой в стрельбе в Нижегородской области Даниил Монахов, которому в июне исполнилось 18 лет, владел охотничьим ружьем на законных основаниях. Парень приобрел оружие в сентябре этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что парень готовился к преступлению заранее.
«Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года», — заявили в пресс-службе Росгвардии. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что перед получением разрешения на владение оружием молодому человеку выдали справку в психдиспансере.
«По предварительным данным, молодой человек готовился к преступлению заранее, для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад — 17 сентября», — подчеркнул собеседник ТАСС.
В пресс-службе Росгвардии также сообщили, что для поиска подозреваемого будут использованы дополнительные силы из числа военных и сотрудников спецподразделений, а также беспилотники.
Вечером 12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области, по предварительным данным, 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Три человека погибли, еще трое получили ранения. Позже стало известно, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая — бабушка подозреваемого.
По предварительной информации, молодой человек приехал погостить к бабушке и выстрелил в нее на улице. После этого парень начал стрелять в сторону остановки. СКР возбудил дело по факту убийства людей. Правоохранители, в том числе сотрудники ОМОНа и СОБРа разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов.