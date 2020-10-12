В Союзе женщин России назвали глупой идею о налоге на бездетность

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала глупостью предложение ввести налог на бездетных россиян, которые сознательно не хотят рожать. По ее словам, в стране высокий процент бесплодных браков, потому невозможно узнать, кто осознанно отказывается заводить детей. Об этом женщина рассказала телеканалу «360». В Министерстве финансов отметили, что не станут рассматривать подобное предложение. Ранее в общественной организации «Совет матерей» предложили вести налог на бездетность в размере до 500 рублей в месяц.





«Кто и откуда знает, сознательно или несознательно отказывается заводить детей. У нас такой высокий процент бесплодных браков, как это возможно. Они не могут родить ребенка, они лечатся годами. Ну это глупость какая-то. <…> Как это проверять, справку давать что ли? <…> Это их тайна может быть, почему они должны нести справку, чтобы не платить налог», — сообщила Лахова в беседе с телеканалом «360».





В пресс-службе Минфина заявили, что министерство не будет рассматривать предложение «Совета матерей».





«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — сказали РИА Новости в министерстве.





Ранее председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала об идее ввести налог на мужчин и женщин, которые сознателно отказываются заводить детей. По ее словам, это поможет повысить рождаемость в России.





«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. <...> Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с женщины», — отметила Буцкая.





«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. Если у человека есть принципиальная позиция не рожать ребенка, хорошо, тогда помоги тем, кто их уже родил. Если мы не рожаем детей, значит ее будут заселять те, кто сюда приедет», — добавила председатель организации. При этом она подчеркнула, что налог не собираются брать с людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.