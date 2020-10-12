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В Союзе женщин России назвали глупой идею о налоге на бездетность
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В Союзе женщин России назвали глупой идею о налоге на бездетность

Минфин также отказался рассматривать предложение «Совета матерей»

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала глупостью предложение ввести налог на бездетных россиян, которые сознательно не хотят рожать. По ее словам, в стране высокий процент бесплодных браков, потому невозможно узнать, кто осознанно отказывается заводить детей. Об этом женщина рассказала телеканалу «360». В Министерстве финансов отметили, что не станут рассматривать подобное предложение. Ранее в общественной организации «Совет матерей» предложили вести налог на бездетность в размере до 500 рублей в месяц.


«Кто и откуда знает, сознательно или несознательно отказывается заводить детей. У нас такой высокий процент бесплодных браков, как это возможно. Они не могут родить ребенка, они лечатся годами. Ну это глупость какая-то. <…> Как это проверять, справку давать что ли? <…> Это их тайна может быть, почему они должны нести справку, чтобы не платить налог», — сообщила Лахова в беседе с телеканалом «360».


В пресс-службе Минфина заявили, что министерство не будет рассматривать предложение «Совета матерей».


«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — сказали РИА Новости в министерстве.


Ранее председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала об идее ввести налог на мужчин и женщин, которые сознателно отказываются заводить детей. По ее словам, это поможет повысить рождаемость в России.


«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. <...> Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с женщины», — отметила Буцкая.


«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. Если у человека есть принципиальная позиция не рожать ребенка, хорошо, тогда помоги тем, кто их уже родил. Если мы не рожаем детей, значит ее будут заселять те, кто сюда приедет», — добавила председатель организации. При этом она подчеркнула, что налог не собираются брать с людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.


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В Башкирии в 2019 году также предлагали ввести налог на бездетность. Об этом в Facebook писал председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. По его словам, нововведение помогло бы повысить рождаемость в регионе.


«Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада, хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей», — сообщил Толкачев.


Он предложил эту идею после того, как увидел данные о рождаемости в регионе. Спикер Госсовета заявил, что за первое полугодие 2019 года в республике Башкортостан родились 19622 ребенка. По его словам, несколько лет назад их число составляло примерно 60 тысяч, а в 1950-е годы — более 100 тысяч человек.


Толкачев также предложил, помимо налога на бездетность, ввести меры поддержки. Например, выплачивать деньги за рождение первого ребенка.


#союз матерей #дети #минфин
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