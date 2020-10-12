Власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших от рук стрелка в Нижегородской области

Власти окажут необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в городском округе города Бор в результате стрельбы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сообщил, что в больницу были экстренно доставлены трое раненых. По предварительной информации, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. Полиция разыскивает нападавшего и предупреждает, что он вооружен и опасен.





«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи из больницы имени Семашко», — сказал Никитин.





Губернатор добавил, что при необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. «Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — заверил он.





По его поручению на месте происшествия работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов. Другому заместителю Никитина — Давиду Мелик-Гусейнову — поручено проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим. «В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведется поиск подозреваемого», — резюмировал глава региона.





В МВД предупредили местных жителей, что у скрывшегося с места стрельбы злоумышленника есть при себе оружие, он представляет опасность. Не исключено, что молодой человек может быть в невменяемом состоянии.





«Обращаемся к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружен», — говорится в сообщении. Правоохранители также попросили «откликнуться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, проезжавших сегодня в период с 15:45 по настоящее время в районе поселка Большеорловское», поскольку информация может помочь раскрытию особо тяжкого преступления. «Граждан, которые обладают какими-либо сведениями о произошедшем, просим обращаться по телефону: 8-831-592–27–87», — добавили в МВД.