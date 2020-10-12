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Власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших от рук стрелка в Нижегородской области
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Власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших от рук стрелка в Нижегородской области

Полиция предупредила местных жителей, что находящийся в бегах преступник вооружен и опасен

Власти окажут необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в городском округе города Бор в результате стрельбы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сообщил, что в больницу были экстренно доставлены трое раненых. По предварительной информации, стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов. Полиция разыскивает нападавшего и предупреждает, что он вооружен и опасен.


«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи из больницы имени Семашко», — сказал Никитин.


Губернатор добавил, что при необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. «Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — заверил он.


По его поручению на месте происшествия работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов. Другому заместителю Никитина — Давиду Мелик-Гусейнову — поручено проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим. «В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведется поиск подозреваемого», — резюмировал глава региона.


В МВД предупредили местных жителей, что у скрывшегося с места стрельбы злоумышленника есть при себе оружие, он представляет опасность. Не исключено, что молодой человек может быть в невменяемом состоянии.


«Обращаемся к жителям Борского района с призывом проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружен», — говорится в сообщении. Правоохранители также попросили «откликнуться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, проезжавших сегодня в период с 15:45 по настоящее время в районе поселка Большеорловское», поскольку информация может помочь раскрытию особо тяжкого преступления. «Граждан, которые обладают какими-либо сведениями о произошедшем, просим обращаться по телефону: 8-831-592–27–87», — добавили в МВД.


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В Нижегородской области ранивший бабушку устроил расстрел на автобусной остановке

Правоохранители разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов 12 октября 2020
Dailystorm - В Нижегородской области ранивший бабушку устроил расстрел на автобусной остановке

12 октября в Борском городском округе, предположительно, 18-летний Даниил Монахов обстрелял автобус и людей, стоявших на остановке. По предварительной информации, непосредственно перед инцидентом у молодого человека был конфликт с бабушкой. Монахов ранил пожилую родственницу из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке и скрылся в лесном массиве. Сообщается, что Монахов может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.


Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В поселок Большеорловское для поиска и задержания преступника направили сотрудников ОМОНа и СОБРа, заявил Daily Storm официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.


#глеб никитин #стрельба #помощь #нижегородская область #пострадавшие
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