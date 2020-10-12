Коллеги поддержали депутата Ульяновской гордумы, обматерившую комментатора в Instagram

Депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин поддержал свою коллегу, которая ранее обматерила пользователя на своей странице в Instagram. Виктория Маркелова в соцсети нецензурно высказалась в сторону мужчины, который прокомментировал ее пост, отметив, что она в очередной раз всех обманывает. Позже депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» извинилась за свое поведение.





«Она, видимо, пока не дает себе отчет как человек, который стал публичной личностью. Я думаю, это ее первая ошибка. Но она извинилась — это уже хорошо. Я думаю, что она изменит свое поведение и поймет, что из обычного рядового человека стала представлять интересы избирателей своего округа и что непозволительно себя так вести», — заявил Бударин в разговоре с Daily Storm.





Депутат отметил, что руководство Ульяновской городской думы, если сочтет нужным, будет решать вопрос о наказании Маркеловой совместно с мандатной комиссией.





«Если руководство сочтет нужным [наказать за неподобающее поведение], то оно созовет мандатную комиссию. Но решение будет рассматриваться руководителями Ульяновской городской думы», — подчеркнул депутат.





Еще один коллега Маркеловой — Сергей Гулькин — также заявил, что если будет рассматриваться вопрос о наказании чиновницы, то решать его будет мандатная комиссия.





«Лично я всегда корректен и ни в коем случае так не излагаю свою мысль. Я никогда себе такое не позволю. Если будут решать вопрос о введении санкций в ее отношении, то это будет рассматривать мандатная комиссия», — сообщил Daily Storm Сергей Гулькин.





Виктория Маркелова ранее нецензурно высказалась в адрес мужчины, который прокомментировал ее пост в Instagram. Она пояснила: пользователь написал о том, что депутат «в очередной раз обманывает людей», а также имеет только две способности в политике: делать все, чтобы угодить начальству и врать гражданам. Позже депутат извинилась.





«Я уже принесла извинения подписчикам и всем, кто прочитал эту переписку, как публично, так и в личных сообщениях. Наверное, еще раз повторю эти же слова: приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное и неуважительное отношение. Я ответила ему скорее как человек, а не как депутат. Но хочу сказать, что эмоции в таком контексте, конечно, недопустимы для депутата», — заявила Маркелова в беседе с «Говорит Москва».





«Мужчина написал комментарий к посту о моих планах: о том, что я в очередной раз всех обманываю и единственное что я могу делать — лизать царьков. Я спросила, обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень», — добавила чиновница.