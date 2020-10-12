Коллеги поддержали депутата Ульяновской гордумы, обматерившую комментатора в Instagram

Депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин поддержал свою коллегу, которая ранее обматерила пользователя на своей странице в Instagram. Виктория Маркелова в соцсети нецензурно высказалась в сторону мужчины, который прокомментировал ее пост, отметив, что она в очередной раз всех обманывает. Позже депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» извинилась за свое поведение.
«Она, видимо, пока не дает себе отчет как человек, который стал публичной личностью. Я думаю, это ее первая ошибка. Но она извинилась — это уже хорошо. Я думаю, что она изменит свое поведение и поймет, что из обычного рядового человека стала представлять интересы избирателей своего округа и что непозволительно себя так вести», — заявил Бударин в разговоре с Daily Storm.
Депутат отметил, что руководство Ульяновской городской думы, если сочтет нужным, будет решать вопрос о наказании Маркеловой совместно с мандатной комиссией.
«Если руководство сочтет нужным [наказать за неподобающее поведение], то оно созовет мандатную комиссию. Но решение будет рассматриваться руководителями Ульяновской городской думы», — подчеркнул депутат.
Еще один коллега Маркеловой — Сергей Гулькин — также заявил, что если будет рассматриваться вопрос о наказании чиновницы, то решать его будет мандатная комиссия.
«Лично я всегда корректен и ни в коем случае так не излагаю свою мысль. Я никогда себе такое не позволю. Если будут решать вопрос о введении санкций в ее отношении, то это будет рассматривать мандатная комиссия», — сообщил Daily Storm Сергей Гулькин.
Виктория Маркелова ранее нецензурно высказалась в адрес мужчины, который прокомментировал ее пост в Instagram. Она пояснила: пользователь написал о том, что депутат «в очередной раз обманывает людей», а также имеет только две способности в политике: делать все, чтобы угодить начальству и врать гражданам. Позже депутат извинилась.
«Я уже принесла извинения подписчикам и всем, кто прочитал эту переписку, как публично, так и в личных сообщениях. Наверное, еще раз повторю эти же слова: приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное и неуважительное отношение. Я ответила ему скорее как человек, а не как депутат. Но хочу сказать, что эмоции в таком контексте, конечно, недопустимы для депутата», — заявила Маркелова в беседе с «Говорит Москва».
«Мужчина написал комментарий к посту о моих планах: о том, что я в очередной раз всех обманываю и единственное что я могу делать — лизать царьков. Я спросила, обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень», — добавила чиновница.
В августе Волжский районный суд Саратова оштрафовал зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского, который ответил матом своему коллеге на заседании рабочей группы комитета по культуре. Встреча состоялась еще 16 июня 2020 года. Тогда один из присутствующих обвинил «Единую Россию» в развале Саратовского авиазавода, на что Чернышевский ответил матом. Позже депутат признал непозволительными такие высказывания в парламенте.
«Рассмотрено дело, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей, он [Чернышевский] признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе суда.
По данным сотрудников полиции, Чернышевский грубо выражался в адрес депутата от КПРФ Александра Анидалова.