Страны Евросоюза согласились ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

Страны Евросоюза согласились ввести предложенные Францией и Германией санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Он отметил, что произошедший с политиком инцидент не будет определять отношения Евросоюза и России.





«Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии [ввести санкции против России]. Это будет сделано техническими группами Совета ЕС», — сказал Боррель на пресс-конференции.





Глава Европарламента добавил, что инцидент не будет определять отношения Евросоюза и России. Санкции, по его словам, будут вводить по конкретному делу, что не помешает реализации других соглашений.





«Каждое дело требует отдельного решения. Санкции связаны с конкретной темой — отравлением Навального. Но в наших отношениях с Россией есть разные аспекты. Мы вводим санкции по конкретному делу, но в то же время мы должны говорить о реализации минских соглашений, взаимодействовать там, где у нас есть интересы. Все эти вопросы остаются. Свет не сошелся клином на этом печальном событии с Навальным, которое не может препятствовать рассмотрению всех других вопросов», — подчеркнул дипломат.





Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, также выступавший на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, сообщил, что в отношении России будут реализовываться индивидуальные санкции.





«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — обратился Хаависто.