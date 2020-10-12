Страны Евросоюза согласились ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

Страны Евросоюза согласились ввести предложенные Францией и Германией санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Он отметил, что произошедший с политиком инцидент не будет определять отношения Евросоюза и России.
«Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии [ввести санкции против России]. Это будет сделано техническими группами Совета ЕС», — сказал Боррель на пресс-конференции.
Глава Европарламента добавил, что инцидент не будет определять отношения Евросоюза и России. Санкции, по его словам, будут вводить по конкретному делу, что не помешает реализации других соглашений.
«Каждое дело требует отдельного решения. Санкции связаны с конкретной темой — отравлением Навального. Но в наших отношениях с Россией есть разные аспекты. Мы вводим санкции по конкретному делу, но в то же время мы должны говорить о реализации минских соглашений, взаимодействовать там, где у нас есть интересы. Все эти вопросы остаются. Свет не сошелся клином на этом печальном событии с Навальным, которое не может препятствовать рассмотрению всех других вопросов», — подчеркнул дипломат.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, также выступавший на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, сообщил, что в отношении России будут реализовываться индивидуальные санкции.
«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — обратился Хаависто.
Главы МИД Франции и Германии 7 октября заявили, что предложат европейским партнерам ввести дополнительные санкции против России из-за инцидента с Навальным. В обращении утверждалось, что Россия причастна к отравлению политика и несет ответственность за произошедшее. В агентстве Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, рассказали, что ограничения могут коснуться офицеров Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
«Франция и Германия направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях. Эти предложения будут направлены против лиц, которых мы считаем ответственными за преступление и нарушение международных норм в силу их официальных функций, и субъекта, участвующего в программе «Новичок», — сообщалось в заявлении.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не считает возможным «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем, если те введут санкции.
«Со своей стороны подтверждаем: если коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата, возможности для нормализации диалога открыты. Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным», — говорится в заявлении Захаровой. Она добавила, что Франция и Германия «теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции».
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Оппозиционера госпитализировали в Омске. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику Charite. 23 сентября его выписали. Правительство ФРГ утверждает, что военные эксперты обнаружили в организме Навального следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».