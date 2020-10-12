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В Нижегородской области ранивший бабушку устроил расстрел на автобусной остановке
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В Нижегородской области ранивший бабушку устроил расстрел на автобусной остановке

Правоохранители разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов

Правоохранители разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов Фото: © Global Look Press / Konstantin Kokoshkin
Фото: © Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

В Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу. По предварительной информации, три человека погибли, еще трое получили ранения. Молодой человек приехал погостить к бабушке и выстрелил в нее на улице. После этого парень начал стрелять в сторону остановки. СКР возбудил дело по факту убийства людей. Правоохранители разыскивают стрелка, у него при себе ружье и 40 патронов.


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«Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину. В бегах сейчас», — рассказал порталу nn.ru один из очевидцев. По его словам, сейчас «все дороги перекрыли», а людей «по домам разогнали».


«В результате обстрела пострадали семь человек — четверо из них погибли, трое ранены», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Пострадавшие, по предварительным данным, находятся в состоянии средней тяжести. Позднее в СКР заявили, что трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три женщины госпитализированы.


В пресс-службе ГУМВД по региону уточнили, что правоохранители занимаются розыском стрелка. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся», — указывается в сообщении.


Кроме того, сотрудники ОМОН и СОБР направлены в этот населенный пункт для поимки вооруженного преступника, сообщил Daily Storm официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.


Предположительно, мужчину, обстрелявшего автобус в Нижегородской области, зовут Даниил Монахов. Ему 18 лет. Как утверждают местные жители, ружье молодому человеку купил отец, для охоты.


По предварительной информации, с собой у молодого человека два ружья и около 40 патронов. Преступник может быть опасен, поэтому местным жителям настоятельно рекомендовано оставаться дома.


Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Нижегородской области. «По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», — заявили в пресс-службе регионального управления СКР.


Местные жители сообщили порталу nn.ru, что сейчас на всех дорогах объявлен план-перехват. Выезды и въезды в поселок Большеорловское оцеплены полицией.


#нижегородская область #обстрелы #убийство
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