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В Госдуме оценили идею Кудрина заменить «менеджеров из СССР» на молодежь
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В Госдуме оценили идею Кудрина заменить «менеджеров из СССР» на молодежь

Сергей Неверов считает, что обновления не должны носить массовый характер и призваны быть качественными

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России нужно больше доверять молодым управленцам, но опытные менеджеры «крепко держатся за кресла». Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов считает, что идея Кудрина «смелее обновлять госаппарат» не нова, поскольку «обновления нужны всегда». Но, как отметил Неверов, этот процесс должен быть качественным. В «Справедливой России» при этом напомнили Кудрину, что из-за повышения пенсионного возраста «управленцы из СССР» будут руководить дольше, чем могли бы.


«Вопрос обновлений стоит всегда. В любой период, в любой формации. Потому что это всегда свежий взгляд и определенные какие-то решения. Но это же не должно быть повсеместное. Вот взяли и все обновили»,— заявил Daily Storm Неверов.


По мнению парламентария, в вопросе назначения молодых управленцев важно учитывать фактор преемственности. «Существует такое понятие как опыт, и, соответственно, передача знаний. Невозможно взять и поставить молодых и новых и сказать: «Ребята, вперед, у вас все здорово получится», — заключил Неверов. — Поэтому обновления всегда происходят, новые вливания. Но должны быть не оголтелые обновления, а качественные».


Замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин со скепсисом отнесся к идее руководителя Счетной палаты. «Собственно говоря, кроме людей поколения самого Кудрина никаких советских менеджеров у нас не осталось. Более того, это скорее антисоветские менеджеры — люди, которые демонтировали социальное государство и продолжают этим заниматься»,— считает депутат.


«Вопрос не стоит ставить так: молодой человек или в возрасте. Нужно смотреть, какие взгляды у него. Мне кажется, что Кудрин, придерживаясь неолиберальных взглядов, собирается передавать эстафету дальше людям с такими же воззрениями, далекими от гумманизма»,— добавил Шеин.


Парламентарий при этом отметил, что также считает вопрос обновления госаппарата актуальным и необходимым. Однако у него возникает вопрос насчет целесообразности повышения пенсионного возраста в стране. «Считаю, не надо было его повышать. Потому что тем самым подняли возраст и для чиновников. Если раньше они уходили на пенсию в 60, то теперь — в 65»,— пояснил депутат.


По его словам, к этому приложил руку «как раз господин Кудрин с его рассказами, что никак нельзя сохранять прежний возраст выхода на пенсию». «Поэтому на кого ему жаловаться? Только на самого себя...»— полагает Шеин.


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Советские люди «крепко держатся за кресла»: Кудрин призвал дать дорогу молодым

Глава Счетной палаты считает, что сейчас в стране следует «смелее обновлять весь госаппарат» 12 октября 2020
Dailystorm - Советские люди «крепко держатся за кресла»: Кудрин призвал дать дорогу молодым

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что в России сейчас следует больше доверять молодым управленцам, но опытные менеджеры «крепко держатся за кресла». «Пока менеджеры из старой советской системы крепко держатся за кресла. Особенно в государственном секторе, хотя они, как правило, не обладают той компетенцией и навыками, которые нужны для современной экономики, — заявил Кудрин. — Нужно смелее обновлять весь госаппарат». По его мнению, «должны прийти люди новой формации».


Кудрин также признался, что, идя на госслужбу, он «искренне хотел сделать что-то существенное» для России. В частности, по словам Кудрина, запустить рыночную экономику с частной собственностью. Причем, как отметил глава Счетной палаты, мысли о материальных благах для себя были на втором плане, поскольку хотелось изменить ситуацию к лучшему в стране.


#справедливая россия #неверов #единая россия #кудрин #госдума
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