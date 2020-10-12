В Госдуме оценили идею Кудрина заменить «менеджеров из СССР» на молодежь

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России нужно больше доверять молодым управленцам, но опытные менеджеры «крепко держатся за кресла». Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов считает, что идея Кудрина «смелее обновлять госаппарат» не нова, поскольку «обновления нужны всегда». Но, как отметил Неверов, этот процесс должен быть качественным. В «Справедливой России» при этом напомнили Кудрину, что из-за повышения пенсионного возраста «управленцы из СССР» будут руководить дольше, чем могли бы.





«Вопрос обновлений стоит всегда. В любой период, в любой формации. Потому что это всегда свежий взгляд и определенные какие-то решения. Но это же не должно быть повсеместное. Вот взяли и все обновили»,— заявил Daily Storm Неверов.





По мнению парламентария, в вопросе назначения молодых управленцев важно учитывать фактор преемственности. «Существует такое понятие как опыт, и, соответственно, передача знаний. Невозможно взять и поставить молодых и новых и сказать: «Ребята, вперед, у вас все здорово получится», — заключил Неверов. — Поэтому обновления всегда происходят, новые вливания. Но должны быть не оголтелые обновления, а качественные».





Замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин со скепсисом отнесся к идее руководителя Счетной палаты. «Собственно говоря, кроме людей поколения самого Кудрина никаких советских менеджеров у нас не осталось. Более того, это скорее антисоветские менеджеры — люди, которые демонтировали социальное государство и продолжают этим заниматься»,— считает депутат.





«Вопрос не стоит ставить так: молодой человек или в возрасте. Нужно смотреть, какие взгляды у него. Мне кажется, что Кудрин, придерживаясь неолиберальных взглядов, собирается передавать эстафету дальше людям с такими же воззрениями, далекими от гумманизма»,— добавил Шеин.





Парламентарий при этом отметил, что также считает вопрос обновления госаппарата актуальным и необходимым. Однако у него возникает вопрос насчет целесообразности повышения пенсионного возраста в стране. «Считаю, не надо было его повышать. Потому что тем самым подняли возраст и для чиновников. Если раньше они уходили на пенсию в 60, то теперь — в 65»,— пояснил депутат.





По его словам, к этому приложил руку «как раз господин Кудрин с его рассказами, что никак нельзя сохранять прежний возраст выхода на пенсию». «Поэтому на кого ему жаловаться? Только на самого себя...»— полагает Шеин.