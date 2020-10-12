В Госдуме оценили идею Кудрина заменить «менеджеров из СССР» на молодежь

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России нужно больше доверять молодым управленцам, но опытные менеджеры «крепко держатся за кресла». Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов считает, что идея Кудрина «смелее обновлять госаппарат» не нова, поскольку «обновления нужны всегда». Но, как отметил Неверов, этот процесс должен быть качественным. В «Справедливой России» при этом напомнили Кудрину, что из-за повышения пенсионного возраста «управленцы из СССР» будут руководить дольше, чем могли бы.
«Вопрос обновлений стоит всегда. В любой период, в любой формации. Потому что это всегда свежий взгляд и определенные какие-то решения. Но это же не должно быть повсеместное. Вот взяли и все обновили»,— заявил Daily Storm Неверов.
По мнению парламентария, в вопросе назначения молодых управленцев важно учитывать фактор преемственности. «Существует такое понятие как опыт, и, соответственно, передача знаний. Невозможно взять и поставить молодых и новых и сказать: «Ребята, вперед, у вас все здорово получится», — заключил Неверов. — Поэтому обновления всегда происходят, новые вливания. Но должны быть не оголтелые обновления, а качественные».
Замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин со скепсисом отнесся к идее руководителя Счетной палаты. «Собственно говоря, кроме людей поколения самого Кудрина никаких советских менеджеров у нас не осталось. Более того, это скорее антисоветские менеджеры — люди, которые демонтировали социальное государство и продолжают этим заниматься»,— считает депутат.
«Вопрос не стоит ставить так: молодой человек или в возрасте. Нужно смотреть, какие взгляды у него. Мне кажется, что Кудрин, придерживаясь неолиберальных взглядов, собирается передавать эстафету дальше людям с такими же воззрениями, далекими от гумманизма»,— добавил Шеин.
Парламентарий при этом отметил, что также считает вопрос обновления госаппарата актуальным и необходимым. Однако у него возникает вопрос насчет целесообразности повышения пенсионного возраста в стране. «Считаю, не надо было его повышать. Потому что тем самым подняли возраст и для чиновников. Если раньше они уходили на пенсию в 60, то теперь — в 65»,— пояснил депутат.
По его словам, к этому приложил руку «как раз господин Кудрин с его рассказами, что никак нельзя сохранять прежний возраст выхода на пенсию». «Поэтому на кого ему жаловаться? Только на самого себя...»— полагает Шеин.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что в России сейчас следует больше доверять молодым управленцам, но опытные менеджеры «крепко держатся за кресла». «Пока менеджеры из старой советской системы крепко держатся за кресла. Особенно в государственном секторе, хотя они, как правило, не обладают той компетенцией и навыками, которые нужны для современной экономики, — заявил Кудрин. — Нужно смелее обновлять весь госаппарат». По его мнению, «должны прийти люди новой формации».
Кудрин также признался, что, идя на госслужбу, он «искренне хотел сделать что-то существенное» для России. В частности, по словам Кудрина, запустить рыночную экономику с частной собственностью. Причем, как отметил глава Счетной палаты, мысли о материальных благах для себя были на втором плане, поскольку хотелось изменить ситуацию к лучшему в стране.