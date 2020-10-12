Лавров: Турция поддержала московские договоренности по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Турция поддержала договоренности, достигнутые в Москве на трехсторонних переговорах по Нагорному Карабаху Россией, Арменией и Азербайджаном. В ночь на 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, но обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения.





«Подчеркну, что президент [Азербайджана Ильхам] Алиев приветствовал достижение московских договоренностей в ходе нашей ночной работы. Я, кстати, связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий, и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», — цитирует Лаврова РИА Новости.





Теперь необходимо сделать так, чтобы условия соглашения между странами выполнялись, подчеркнул глава МИД России. «Этим сейчас и занимаемся», — сказал министр по итогам встречи с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.





Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.





В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к обсуждениям при участии представителей ОБСЕ. Однако перемирие продолжалось недолго: вскоре обе республики обвинили друг друга в нанесении ударов по инфраструктурам.