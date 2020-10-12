Депутат Валентин Суббот уходит из Госдумы

Член фракции «Единой России» в Госдуме Валентин Суббот написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Дума рассмотрит вопрос о лишении его мандата 13 октября. Суббот по просьбе Daily Storm отказался комментировать свой уход из нижней палаты парламента.





«Скоро вы все с узнаете», — пообещал парламентарий.





«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Суббота Валентина Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая Россия», 13 октября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — приводит РИА новости постановление об исключении Суббота.





Валентин Суббот работал в комитете по аграрным вопросам. Ветеринар по образованию, он решил пойти в политику в конце 2000-х годов. В 2009-м он стал врио главы меленской сельской администрации, позже его утвердили в этой должности, которую он занимал до 2014 года. В сентябре 2014 года Суббот баллотировался в депутаты Брянской облдумы по списку «Единой России». Те выборы он выиграл и в результате стал депутатом областной думы.





В конце 2014 года Суббот был избран секретарем стародубского отделения брянского регионального отделения партии «Единая Россия». Спустя два года, в сентябре 2026-го, он решил баллотироваться в Госдуму, однако в нижнюю палату парламента тогда так и не прошел.





В ноябре 2016 года Валентин Суббот сменил в кресле депутата Николая Макаровца, сложившего досрочно депутатские полномочия. С 9 ноября 2016 года решением ЦИК наделен полномочиями депутата Госдумы.