«Единая Россия» обсудит снятие депутата с должности в комитете Госдумы

Президиум фракции «Единая Россия» обсудит отстранение депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству за «неуместные и некорректные высказывания». Об этом сообщил лидер единороссов в нижней палате Сергей Неверов. Он не уточнил, о каких именно высказываниях депутата идет речь. По словам источника «Интерфакса» во фракции, решение связано с «откровенно хамскими» комментариями в отношении своих коллег.





«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — заявил Неверов и добавил, что после того, как вопрос об отстранении депутата от поста в комитете будет рассмотрен «Единой Россией», его вынесут на Совет Думы.





Глава думской фракции «Единой России» также отметил, что будучи простым депутатом, Лысаков «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», поскольку его мнение не будет ассоциироваться с позицией комитета или фракции».





Источник «Интерфакса» в думской фракции единороссов сообщил, что последнее время Лысаков в своем Telegram-канале публикует в том числе «откровенно хамские» комментарии в отношении своих коллег по фракции и партии. Первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Юрий Синельщиков в комментарии Daily Storm завил, что не слышал хамских высказываний от депутата.





«Я лично не слышал, чтобы он [Лысаков] делал хамские высказывания. Я при этом не присутствовал, — сказал Синельщиков. — Я могу сказать другое: Лысаков — парень умный, высококвалифицированный специалист в сфере регулирования дорожно-транспортного движения. Я даже консультировался с ним несколько раз. Он слету, не копаясь в нормативных актах, дает информацию. И он, конечно, достаточно смел и откровенен. У него нет каких-то комплексов типа «как бы чего не вышло». Он говорит по-честному, что видит, что знает, что понимает».





Лысаков в своем Telegram-канале подтвердил информацию, пообещав предоставить комментарии позже. «Подтверждаю! Комментарии — позже», — написал депутат и позже добавил: «Простите, дорогие подписчики и уважаемые читатели! Но у меня сегодня бенефис. Потерпите».





Агентству «Интерфакс» парламентарий объяснил, что такую реакцию руководства партии вызвала «совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим». «Для меня это было ожидаемо. Я думаю, логично, что фракция не может не отреагировать на мое вольнодумство, которое проявилось после открытия Telegram-канала «ДУМАем» в апреле, я только с этим связываю это событие, других поводов нет», — уточнил он.