Дома полиция его бы не спасла: в Грузии оценили историю с нападением на Саакашвили в Афинах

В Афинах неизвестные напали на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который общался с соотечественниками. Главред «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили заявил Daily Storm, что Саакашвили предупреждали о возможных последствиях этой встречи. По словам Хидирбегишвили, данный инцидент является «искренней реакцией» грузин на политика и напоминанием, что его «проделки» на родине соотечественники не простят.





«Это сделали [напали] недовольные граждане Грузии, которые заранее его предупреждали, просили не приезжать [в Афины]». То, что он совершил в Грузии — не прошло бесследно, несмотря на годы. Тем не менее Саакашвили туда поехал...», — заключил Хидирбегишвили.





По его словам, в Афинах с Саакашвили встречались люди, которые трудятся на «низкоквалифицированной работе», поверившие его «сказкам» и устроившие в итоге «небольшой митинг». «Мужчины, которые ждали Саакашвили у входа — предупреждали его, что ему не стоило ехать в Афины. И они (не знаю, нанесли ли физические увечья), оскорбляли Саакашвили на грузинском языке»,— сказал главный редактор «Грузинформ».





Он считает, что Саакашвили на родине, мягко выражаясь, «использованная фигура», которая «нанесла много вреда Грузии и ее гражданам». «Такое не забывается»,— отметил Хидирбегишвили. Он считает, что Саакашвили пытается вести «антигрузинскую предвыборную кампанию за рубежом», потому что понимает: «на родине его не примут, а если и ждут — то только в тюрьме».





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