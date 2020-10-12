В Госдуме оценили прогноз Всемирного банка о снижении будущих доходов школьников

Эксперты Всемирного банка (ВБ) посчитали, что во время пандемии коронавируса российские школьники потеряли более трети учебного года. В будущем это может ухудшить результаты учеников в международном тесте PISA и снизить их заработок на 2,5% в год, когда они окончат школу и начнут работать. В комитете Госдумы по образованию считают, что такой результат исследования — «от лукавого», в нем нет «ничего нового». В то же время парламентарии соглашаются с международными экспертами, что качество образования при удаленном обучении ухудшается.
«Процент, конечно, от лукавого. Но то, что качество образования при этом [удаленном обучении] падает, — это очевидно. Ни учителя, ни ученики, ни их инфраструктура домашняя к этому не подготовлены. Удаленка — это вынужденная мера, это лучше, чем ничего. Эти исследования, конечно, ничего нового не говорят, но показывают, что Всемирный банк при деле находится», —прокомментировал Daily Storm выводы экспертов Всемирного банка первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Парламентарий напомнил, что все образовательные стандарты рассчитаны на очную систему обучения, для дистанционной учебы ничего не отрегулировано. Он также отметил, что у многих учеников недостаточно хорошие условия и оборудование для учебы дома. «У кого-то есть своя отдельная комната, стол для занятий, нормальное освещение, есть кому посмотреть за этим ребенком. Но у большинства-то этого нет, даже в Москве», — сказал Онищенко.
Профессор, главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина также отмечает, что с переходом на дистанционное образование в России стало ясно, что и педагоги, и ученики недостаточно оснащены современными гаджетами, а также услугами связи. Зачастую неудобства возникают из-за того, что школьники используют для учебы семейное оборудование, которое необходимо и их родителям при удаленной работе.
В условиях, когда все страны мира вынуждены перейти на сочетание технологий оффлайн- и онлайн-обучения, требуется изменение подходов к оснащенности и доступности качественного дистанционного образования, а также реформы в традиционных процедурах — проверке работ, консультировании, гарантии самостоятельности выполнения работ, подчеркивает эксперт.
«Конечно, нужны инвестиции, совершенно другое оснащение для доступности дистанционных технологий — и педагогам, и школьникам. Нужны инвестиции в разработки программ оценивания, потому что очень большой вал проверок, индивидуального консультирования в условиях дистанционного обучения лег на самих педагогов», — пояснила Daily Storm Абанкина.
Проверка работ могла бы осуществляться в том числе с применением программ искусственного интеллекта, отметила она. Также педагоги часто нуждаются в подтверждения того, что ученики и студенты самостоятельно выполняют задания — это особенно важно для проверки олимпиад, а также промежуточных и итоговых аттестаций, экзаменов в дистанционном формате.
«Сегодня равное качество дистанционного образования пока не обеспечено соответствующими ресурсами. Здесь может быть и работа Государственной думы — внесение изменений в закон «Об образовании», связанное с тем, чтобы сегодня включать в финансовое обеспечение текущее финансирование образовательных программ. А, с другой стороны, — [в Госдуме могли бы подумать] как обеспечивать инвестиционные расходы в образование. Мы можем видеть сегодня, что проекты бюджета на 2021-2023 годы это не подразумевают», — рассказала профессор НИУ ВШЭ.
Прогноз о будущих доходах российских школьников приводится в докладе Всемирного банка «COVID-19 и человеческий капитал. Обновление экономического прогноза по Европе и Средней Азии». По среднему прогнозу, дети в РФ потеряют чуть больше трети учебного года из-за пандемии коронавируса. Эксперты международной организации пришли к выводу, что в США пропуск четырех месяцев учебы в школе приводит к потерям 2,5% доходов в год на протяжении всей жизни работника, рассказал РБК директор и постоянный представитель ВБ в России Рено Селигманн. Подобный прогноз можно сделать и о России, пояснил он.
Власти Москвы 1 октября обязали работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Также было решено увеличить продолжительность осенних каникул московских учеников до двух недель и провести их одновременно во всех школах, с 5 по 18 октября.
В России вторые сутки число новых случаев COVID-19 превышает 13 тысяч — за последние 24 часа выявили 13 592 заболевших. Общее число случаев инфекции в стране достигло 1 312 310. За последний день зафиксировали 125 летальных исходов. С начала пандемии в стране скончались 22 722 заболевших. За сутки в России полностью выздоровели 3793 пациента. Всего выписали 1 024 235 человек.