В Госдуме оценили прогноз Всемирного банка о снижении будущих доходов школьников

Эксперты Всемирного банка (ВБ) посчитали , что во время пандемии коронавируса российские школьники потеряли более трети учебного года. В будущем это может ухудшить результаты учеников в международном тесте PISA и снизить их заработок на 2,5% в год, когда они окончат школу и начнут работать. В комитете Госдумы по образованию считают, что такой результат исследования — «от лукавого», в нем нет «ничего нового». В то же время парламентарии соглашаются с международными экспертами, что качество образования при удаленном обучении ухудшается.





«Процент, конечно, от лукавого. Но то, что качество образования при этом [удаленном обучении] падает, — это очевидно. Ни учителя, ни ученики, ни их инфраструктура домашняя к этому не подготовлены. Удаленка — это вынужденная мера, это лучше, чем ничего. Эти исследования, конечно, ничего нового не говорят, но показывают, что Всемирный банк при деле находится», —прокомментировал Daily Storm выводы экспертов Всемирного банка первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.





Парламентарий напомнил, что все образовательные стандарты рассчитаны на очную систему обучения, для дистанционной учебы ничего не отрегулировано. Он также отметил, что у многих учеников недостаточно хорошие условия и оборудование для учебы дома. «У кого-то есть своя отдельная комната, стол для занятий, нормальное освещение, есть кому посмотреть за этим ребенком. Но у большинства-то этого нет, даже в Москве», — сказал Онищенко.