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В России вторые сутки число новых случаев COVID-19 превышает 13 тысяч
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В России вторые сутки число новых случаев COVID-19 превышает 13 тысяч

За последние 24 часа в стране скончались 125 человек, всего умерших от последствий коронавируса в РФ — 22 722

За последние 24 часа в стране скончались 125 человек, всего умерших от последствий коронавируса в РФ — 22 722 Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda
Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 312 310. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 125 летальных исходов. В настоящее время болеют COVID-19 265 353 россиянина.


За сутки в России полностью выздоровели 3793 пациента. Всего выписано 1 024 235. С начала пандемии в стране скончались 22 722 заболевших.


По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4395 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 538, Московская область — 440, Ростовская область — 274, Нижегородская область — 271 пациент.


Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Ненецком автономном округе — два человека, Чечне — семь, Еврейской автономной области — 28, Севастополе — 34, Татарстане и Чувашии — по 35 больных.


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По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 12 октября в мире зарегистрировано 37 396 254 случаев заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 075 779 человек. На первом месте по числу заболевших коронавирусом находятся США — 7 761 673 (из них 214 764 скончались). Вторую строчку занимает Индия, где число пациентов с COVID-19 достигло 7 053 806 (108 334 стали жертвами), на третьей Бразилия — 5 094 979 (150 488). Россия в этом списке на четвертом месте, а по числу умерших — на 13-м. Четвертую позицию по числу летальных случаев от коронавирусной инфекции занимает Мексика (83 781), пятую — Великобритания (42 915), шестую — Италия (36 166).


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Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что Россия может выйти на плато по заболеваемости в течение 10-20 дней. По ее мнению, ежедневное число новых больных COVID-19 в стране не превысит 17-18 тысяч. При этом специалист отметила, что делать точные прогнозы «крайне сложно», поскольку в статистику может вмешаться резкое похолодание.


Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс высказал уверенность, что вернуть жизнь человечества к норме сможет эффективная и доступная вакцина от коронавируса. Вместе со своей женой бизнесмен возглавляет благотворительный фонд, который сейчас заключил соглашения с 16 фармакологическими компаниями об увеличении производства вакцины от COVID-19.


#коронавирус #статистика #россияне #медицина
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