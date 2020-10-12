В России вторые сутки число новых случаев COVID-19 превышает 13 тысяч

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 312 310. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 125 летальных исходов. В настоящее время болеют COVID-19 265 353 россиянина.





За сутки в России полностью выздоровели 3793 пациента. Всего выписано 1 024 235. С начала пандемии в стране скончались 22 722 заболевших.





По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4395 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 538, Московская область — 440, Ростовская область — 274, Нижегородская область — 271 пациент.





Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Ненецком автономном округе — два человека, Чечне — семь, Еврейской автономной области — 28, Севастополе — 34, Татарстане и Чувашии — по 35 больных.