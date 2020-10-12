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Билл Гейтс назвал способ победить COVID-19
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Билл Гейтс назвал способ победить COVID-19

Эффективная и доступная вакцина поможет остановить распространение болезни

Миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс убежден, что вернуть жизнь человечества к норме сможет эффективная и доступная вакцина от коронавируса. Вместе со своей женой предприниматель возглавляет благотворительный фонд, который сейчас заключил соглашения с 16 фармакологическими компаниями об увеличении производства вакцины от COVID-19.


«Единственный путь для полного возвращения к норме — это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей. Это позволит покончить с заболеванием [коронавирусной инфекцией] в мировом масштабе», — заявил миллиардер в эфире телеканала NBC, цитата по ТАСС.


Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс спонсирует Всемирную организацию здравоохранения, он выделял сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины.


В конце апреля Билл Гейтс предположил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии COVID-19 не раньше, чем через один или два года. В будущем люди будут очень обеспокоены возможностью заразиться и радикально поменяют свое поведение, убежден он.


Ранее 12 октября замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что ежедневное число новых больных COVID-19 в России не будет превышать 17-18 тысяч. При этом она отметила, что делать точные прогнозы «крайне сложно», поскольку в статистику может вмешаться резкое похолодание. Также специалист обратила внимание на рост тестирования россиян на коронавирус по сравнению с началом эпидемии, помогающего выявлять бессимптомные формы заболевания.


В России 11 октября выявили 13 634 новых случая COVID-19. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Общее число заболевших в стране достигло 1 298 718. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 22 597 пациентов, а выздоровели 1 020 422 человек. По числу новых заболевших лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 11 октября в мире было зарегистрировано 37 093 412 случаев заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 071 308 человек. 


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#билл гейтс #сша #вакцина #covid-19 #коронавирус
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