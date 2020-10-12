В Дагестане ликвидировали двоих мужчин, стрелявших в машину полиции

В Дагестане возле села Кульзеб правоохранители ликвидировали двух мужчин, после того как они обстреляли служебную машину полиции. Злоумышленники открыли огонь, когда полицейские попытались остановить их автомобиль для проверки документов. В машине неизвестных нашли автомат, пистолет и боеприпасы.





«В 01:15 на 774-м километре федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб Кизилюртовского района при попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы», — цитирует сообщение пресс-службы МВД Дагестана ТАСС. Сотрудники полиции не пострадали, на служебной машине осталось много пулевых пробоин.