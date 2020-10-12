В Дагестане ликвидировали двоих мужчин, стрелявших в машину полиции

В Дагестане возле села Кульзеб правоохранители ликвидировали двух мужчин, после того как они обстреляли служебную машину полиции. Злоумышленники открыли огонь, когда полицейские попытались остановить их автомобиль для проверки документов. В машине неизвестных нашли автомат, пистолет и боеприпасы.
«В 01:15 на 774-м километре федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб Кизилюртовского района при попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы», — цитирует сообщение пресс-службы МВД Дагестана ТАСС. Сотрудники полиции не пострадали, на служебной машине осталось много пулевых пробоин.
Источник агентства рассказал, что сейчас правоохранители проверяют причастность мужчин к деятельности бандгрупп, в том числе связанных с международными террористически организациями. По правоохранителям стреляли местные жители 25 и 26 лет, уточнил собеседник «Интерфакса».
11 октября в Чечне силовики ликвидировали двух боевиков, подозреваемых в подготовке терактов. У экстремистов изъяли несколько автоматов, гранаты и патроны. Спецназ провел операцию недалеко от станицы Ассиновской: правоохранители окружили боевиков на одном из участков местности.