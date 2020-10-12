Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в середине 2000-х

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение. По словам Кудрина, его хотели убить из-за отказа в льготах частной компании. Кудрин также рассказал? что пенсионный возраст для него наступит в 62 года, но с поста руководителя Счетной палаты он уходить пока не собирается.





«Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й [год]. Не знаю, могу ли посвящать вас в детали <…> . Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать», —сказал Кудрин ТАСС. — «Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана».





Он сообщил, что тогда это была «абсолютно техническая, рутинная работа». Необходимые документы готовили к рассмотрению, а сам Кудрин, по его утверждению, никогда не видел представителей компании и не встречался с ними. «Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 1990-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы», — заключил он.





Кудрин отметил, что в бытность вице-премьером, практически не пользовался охраной. «За исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО», — добавил Кудрин.





Он уточнил, что уголовное дело не заводилось, поскольку никто не пострадал, а преступление удалось предотвратить. Кудрин отметил, что сотрудники ФСО «добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах».





Весной 2002 года сообщалось, что к Кудрину приставили личную охрану из-за поступающих в его адрес угроз. Информация об этом была известна спецслужбам еще за три-четыре месяца до этого. В результате российский лидер Владимир Путин решил предоставить охрану вице-премьеру.





Кроме того, Кудрин рассказал о планах после ухода с госслужбы заниматься наукой и преподавать. Он признался, что о пенсии не думает. «Планирую, что и после ухода с госслужбы продолжу работать, заниматься научной, преподавательской деятельностью», — сказал глава Счетной палаты.





Он уточнил, что сейчас стоит задача — создать Счетную палату нового типа, которая будет соответствовать «лучшим образцам государственных аудитов в мире». «Мы хотим стать одним из передовых ведомств, которые используют цифровые методы в работе», — подчеркнул Кудрин.





Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов и вице-премьера в сентябре 2011 года. В 2016 году был назначен председателем совета Центра стратегических разработок, занимающегося программой реформ для президента. В 2018 году Кудрин стал главой Счетной палаты.