Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории Бишкека, сообщили в пресс-службе главы государства. Это решение обусловлено тем, что парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП и по закону он должен быть отменен. Новый режим будет действовать до 15 октября, если парламент не утвердит указ президента.





«Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении пресс-службы.





Решение главы государства обусловлено тем, что парламент Киргизии в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения в столице республики и по закону он должен быть снят. В новом указе президента говорится, что режим ЧП вводится до 19 октября. Однако, отметили в пресс-службе, если и этот указ не будет утвержден парламентом, то режим ЧП автоматически будет отменен 15 октября.





Президент Киргизии на фоне протестов 9 октября подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Во время ЧП действует ряд ограничений: комендантский час; особый режим въезда и выезда граждан; может быть запрещено проводить массовые мероприятия и митинги; некоторым гражданам могут запретить покидать свои дома. Для контроля за ситуацией в столицу введены войска, а также выставлены блокпосты с военными и бронетехникой.