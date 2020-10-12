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Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке
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Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Решение главы государства связано с сохраняющейся напряженной ситуацией в столице и угрозой жизни и здоровью людей

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории Бишкека, сообщили в пресс-службе главы государства. Это решение обусловлено тем, что парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП и по закону он должен быть отменен. Новый режим будет действовать до 15 октября, если парламент не утвердит указ президента.


«Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения»,говорится в сообщении пресс-службы.


Решение главы государства обусловлено тем, что парламент Киргизии в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения в столице республики и по закону он должен быть снят. В новом указе президента говорится, что режим ЧП вводится до 19 октября. Однако, отметили в пресс-службе, если и этот указ не будет утвержден парламентом, то режим ЧП автоматически будет отменен 15 октября.


Президент Киргизии на фоне протестов 9 октября подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Во время ЧП действует ряд ограничений: комендантский час; особый режим въезда и выезда граждан; может быть запрещено проводить массовые мероприятия и митинги; некоторым гражданам могут запретить покидать свои дома. Для контроля за ситуацией в столицу введены войска, а также выставлены блокпосты с военными и бронетехникой.


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В Киргизии 4 октября 2020 года прошли выборы в парламент, в которых участвовали 16 партий. Необходимый барьер в 7% смогли преодолеть лишь четыре из них. На следующий день в Бишкеке начались массовые протесты, участники которых потребовали проведения повторного голосования.


Протестующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, а также парламента, правительства и МВД. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране 5 октября. Глава государства обвинил оппозицию в нарушении общественного порядка и отметил, что приказал правоохранителям не открывать огонь. Вечером 6 октября премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов ушел в отставку.


9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади столицы произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Всего в столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. 10 октября парламент страны утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьер-министра. Новый глава правительства заявил, что в течение двух-трех дней президент Киргизии планирует подать в отставку.


#бишкек #войска #киргизия #чп #протесты
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