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В Чечне силовики нашли у ликвидированных боевиков арсенал оружия — видео
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В Чечне силовики нашли у ликвидированных боевиков арсенал оружия — видео

Экстремисты в ответ на предложение сдаться открыли огонь и были убиты на месте

В Чечне силовики ликвидировали двух боевиков, подозреваемых в подготовке терактов. У экстремистов изъяли несколько автоматов, гранаты и патроны. Видео осмотра арсенала террористов опубликовал НАК (Национальный антитеррористический комитет).


«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — ранее сообщили в комитете.


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Спецназ провел операцию недалеко от станицы Ассиновской: правоохранители окружили боевиков на одном из участков местности.


«В ответ на предложение сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия, после чего были ликвидированы», — рассказали в НАК.


На след боевиков вышли благодаря полученной информации о нахождении в Серноводском районе вооруженных людей.


«В целях недопущения совершения ими террористических актов и для обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима», — сообщили в пресс-службе комитета.


21 марта в столице Башкирии силовики ликвидировали боевика, готовившего теракт. Как сообщали в НАК, около 17:00 мск на автодороге в пригороде Уфы правоохранители предприняли попытку остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям боевик открыл огонь и в результате перестрелки был ликвидирован. При нем был обнаружен пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В ходе спецоперации никто из гражданских и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.


В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт

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Dailystorm - В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт
#нак #чечня #боевики #оружие
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