В Чечне силовики нашли у ликвидированных боевиков арсенал оружия — видео

Спецназ провел операцию недалеко от станицы Ассиновской: правоохранители окружили боевиков на одном из участков местности.





«В ответ на предложение сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия, после чего были ликвидированы», — рассказали в НАК.





На след боевиков вышли благодаря полученной информации о нахождении в Серноводском районе вооруженных людей.





«В целях недопущения совершения ими террористических актов и для обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима», — сообщили в пресс-службе комитета.





21 марта в столице Башкирии силовики ликвидировали боевика, готовившего теракт. Как сообщали в НАК, около 17:00 мск на автодороге в пригороде Уфы правоохранители предприняли попытку остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям боевик открыл огонь и в результате перестрелки был ликвидирован. При нем был обнаружен пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В ходе спецоперации никто из гражданских и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.