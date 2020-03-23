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В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт
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В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт

При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление

При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление Фото: © flickr.com / Вести Детально
Фото: © flickr.com / Вести Детально

В Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Принадлежность боевиков к террористической организации, а также место проведения спецоперации не уточняется.


«В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт. Они оказали вооруженное сопротивление», — цитирует агентство заявление НАК.


Отмечается, что на месте перестрелки с бандитами обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство. При нейтрализации бандитов гражданское население и правоохранители не пострадали.


21 марта в столице Башкирии силовики ликвидировали боевика, готовившего теракт. Как сообщали в НАК, около 17:00 мск на автодороге в пригороде Уфы правоохранители предприняли попытку остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям боевик открыл огонь и в результате перестрелки был ликвидирован. При нем был обнаружен пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В ходе спецоперации никто из гражданских и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.


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#фсб #кабардино-балкария #теракт #нак
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