В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт

В Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Принадлежность боевиков к террористической организации, а также место проведения спецоперации не уточняется.





«В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт. Они оказали вооруженное сопротивление», — цитирует агентство заявление НАК.





Отмечается, что на месте перестрелки с бандитами обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство. При нейтрализации бандитов гражданское население и правоохранители не пострадали.





21 марта в столице Башкирии силовики ликвидировали боевика, готовившего теракт. Как сообщали в НАК, около 17:00 мск на автодороге в пригороде Уфы правоохранители предприняли попытку остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям боевик открыл огонь и в результате перестрелки был ликвидирован. При нем был обнаружен пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В ходе спецоперации никто из гражданских и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.