В Москве священники рекомендовали пожилым людям не ходить в храмы

Настоятели московских храмов на воскресной службе порекомендовали пожилым людям оставаться дома. Об этом Daily Storm рассказали игумен Высоко-Петровского монастыря и настоятель храма Троицы в Хохлах. В вопросах соблюдения карантина РПЦ подчиняется требованиям светских властей. К желающим причаститься или собороваться священники будут приходить на дом. По поводу празднования Пасхи никаких распоряжений из патриархии к настоятелям храмов не поступало.





«Московские приходы и монастыри в части выполнения карантинных норм подчиняются официальным решениям московских властей. Равно, храмы и монастыри на территории России также управляются светскими властями в этих вопросах. Поэтому любые требования или ограничения касательно прихожан старшего возраста исходят из информации, которая к нам поступает из органов светской власти. Поэтому все распоряжения гражданских властей действуют и на территории приходов», – рассказал игумен Петр Еремеев.





Игумен Петр уточнил, что из московской патриархии пока что никаких распоряжений относительно ограничения посещения храмов. «Мы все понимаем, что живем в государстве, у которого есть обязанность предупреждения распространения заболевания. Поэтому мы, руководствуясь здравым смыслом, прислушиваемся к решениям властей», – добавил настоятель Высоко-Петровского монастыря.





Настоятель московского храма Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский обратил внимание, что в своем обращении патриарх РПЦ призвал прислушиваться к врачебным требованиям по борьбе с распространением инфекции.





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