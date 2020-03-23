В СПЧ готовят обращение к президенту с призывом отпустить заключенных из-за коронавируса

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала Daily Storm, что подготовила обращение к главе государства с призывом перевести под домашний арест находящихся в следственных изоляторах, а также амнистировать осужденных по нетяжким статьям. Такие меры необходимы для нераспространения новой коронавирусной инфекции, пояснила она. Пока в Совете нет единого мнения, но обращение уже поддержали глава комиссии СПЧ по содействию ОНК Андрей Бабушкин, а также другие члены Совета — Александр Верховский, Юрий Костанов и Иван Засурский.





«Обязательно нужно отпускать [из СИЗО] категории граждан, которые особенно подвержены заражению коронавирусом — пожилых людей. Я вообще за то, чтобы всех осужденных за ненасильственные преступления отпустили [в ситуации с коронавирусом], я подготовила такое обращение. Считаю, что все нетяжкие преступления нужно амнистировать», — заявила Ева Меркачева.





«То есть, с одной стороны — в СИЗО тех, кто еще до приговора, — перевести под домашний арест и под подписку о невыезде, а те, кто уже осужден и кто в колониях [осужден по нетяжким преступлениям] — амнистировать, выпустить на волю», — добавила она.





Тему нераспространения коронавируса в учреждениях исправительной системы обсуждали всем Советом, пока по ней нет единого мнения и обсуждение продолжится. «Другие члены СПЧ считают, что, наоборот, спасаться от коронавируса в тюрьмах — самое место, и мы пока не выработали единой позиции», — пояснила Меркачева.





Кроме того, члены СПЧ подготовили поправки к закону, которые бы в случае чрезвычайной ситуации наделяли президента полномочиями выпускать из тюрем часть осужденных.





Замглавы ОНК Москвы подчеркнула, что в следственном изоляторе невозможно сделать так, чтобы сотрудники не контактировали с обвиняемыми или осужденными. «Ни одно СИЗО не может существовать без сотрудников. В СИЗО люди живут в камерах, они закрываются на ключ, у нас нет электронных замков, которые можно было бы открывать с помощью пульта, — привела она пример. — Допустим, введут полный карантин, не будут проходить ни адвокаты, ни следователи, ни члены ОНК с проверками. А в СИЗО человек находится, чтобы с ним проводили следственные действия, если действий нет — получается, что его просто заперли».





По словам эксперта, уменьшить число контактов или изолировать людей в колониях легче. Есть международный опыт, когда количество сотрудников снижали до минимума и они не контактировали с осужденными, — последние даже готовили себе еду самостоятельно. «Но это тоже опасно — сколько пожилых людей в колониях, вдруг они заразятся», — отметила она.





Также Меркачева рассказала о некоторых проблемах, связанных с размещением в СИЗО людей, у которых есть подозрения на коронавирус. 21 марта она вместе с коллегами из ОНК была в изоляторе временного содержания (ИВС) на улице Петровка в столице — туда перевезли подозреваемых, которые в последние две недели посещали страны с неблагоприятной ситуацией по заболеванию. «Когда их уже привезли в следственный изолятор, выяснилось, что две недели назад они посещали [неблагоприятные по коронавирусу] страны. СИЗО их не принимают и тогда их [отправляют] в полицейский ИВС. ФСИН себя подстраховала», — сказала она.





23 марта пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний сообщила , что в пенитенциарных учреждениях нет случаев заражения коронавирусом. Для профилактики пандемии был создан оперативный штаб ФСИН, во всех учреждениях организовали медицинские посты для выявления больных с симптомами ОРВИ, увеличилось число обходов и осмотров камер, проводится дополнительная дезинфекция.





В домах ребенка при женских исправительных колониях ввели карантин. Матери и их дети, находящиеся на грудном вскармливании, будут проживать вместе, сообщили в ведомстве. С 16 марта в учреждениях ФСИН приостановили свидания.





Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 71 и по состоянию на 23 марта достигло 438, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Все новые случаи заражения зафиксировали в Москве, сообщили в штабе по предупреждению распространения коронавируса.