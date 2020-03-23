Дом для Путина — понятие относительное: Песков объяснил, почему президент не может самоизолироваться

Рекомендации мэра столицы Сергея Собянина москвичам старше 65 лет не выходить из дома и не посещать общественные места не распространяются на президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, работа главы государства осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах. При этом Песков отметил, что частично требование столичного градоначальника затронет сотрудников администрации президента.





«Есть установка мэра Москвы — безусловно, все обязаны ей придерживаться. Там есть оговорка в отношении людей, работа которых связана с руководством. Частично это положение будет распространяться на администрацию [президента]», — сказал глава пресс-службы Кремля.





Песков подчеркнул, что работа российского лидера «осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах». «Президент же живет в государственных резиденциях. Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие», — объяснил он.





На вопрос журналистов, почему президент России не носит маску, Песков ответил: «Что касается ношения маски, то там, где публичные мероприятия, мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы участники этих мероприятий могли сдать тесты, как было перед командировкой Путина в Крым. Думаю, мы будем этой практике следовать и дальше».