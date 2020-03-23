Собянин попросил жителей Москвы старше 65 лет соблюдать домашний режим

«В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8 (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. Прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места, — сказал Собянин. — Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей».





По словам мэра, в первую очередь рекомендации не выходить из дома касаются людей, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт). Собянин также посоветовал пожилым россиянам уехать на дачу, если есть такая возможность,: «Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу, тем более погода в ближайшие дни обещает быть теплой».





При этом градоначальник отметил, что операторы связи не будут отключать мобильные телефоны при нулевом балансе у москвичей старше 65 лет. С них временно не будут взимать пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.





Собянин призвал молодежь по возможности отказаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми: «Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет. Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей».





Градоначальник также рассказал, что дети, имеющие право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы: «В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами».





Занятия в московских школах отменены с 21 марта по 12 апреля включительно, для школьников начиная с пятого класса не действует льготный проезд в общественном транспорте. Такая мера важна и нужна, чтобы дети не «катались с утра до вечера по городу», пояснил Собянин. По его словам, «получив получив порцию вируса, они [дети] могут «наградить» им своих родителей, бабушек и дедушек».





«Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок», — добавил столичный градоначальник.





5 марта Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Указом запрещено проводить в столице массовые мероприятия, если число их участников превышает 5000 человек. 16 марта Собянин запретил до 10 апреля массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50. 18 марта Собянин призвал работодателей «внести вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией» и по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых не будут ходить в школу, уточнил мэр.





В мире заразились коронавирусом более 300 тысяч человек, зафиксировано свыше 13 тысяч летальных исходов. В России зарегистрированы 438 случаев заражения, из них более 260 в Москве. Для информирования о ситуации в стране правительство запустило ресурс «Стопкоронавирус.рф».