Премьер-министр Японии признал невозможность проведения Олимпиады из-за COVID-19

Ситуация с пандемией коронавирсусной инфекции COVID-19 не позволяет провести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом в парламенте страны заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, он обсудит вопрос проведения соревнований с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Накануне Канада и Австралия отказались отправлять своих спортсменов на игры, если даты их проведения не будут перенесены на один год.
«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — заявил японский премьер. Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Олимпиады в Токио с главой МОК Томасом Бахом.
Накануне Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады и Австралии отказались отправлять спортсменов в Токио на летние Олимпийские игры 2020 года, если даты их проведения не будут перенесены на один год. В комитетах подчеркнули, что это решение касается не только здоровья спортсменов, но и мирового сообщества в целом.
23 марта Синдзо Абэ допустил перенос Олимпийских игр 2020 в связи с пандемией COVID-19. По его словам, такой вариант возможен в том случае, если игры нельзя будет провести в обычном формате. Премьер подчеркнул, что решение о проведении соревнований принимает МОК, и на сегодняшний день вопрос об отмене игр не стоит на повестке.
Ранее МОК распространил письмо главы организации Томаса Баха, в котором отмечается, что решение о возможности проведения летних Олимпийских игр 2020 в Токио будет принято в течение четырех недель с учетом ситуации с распространением коронавируса. В письме Бах также отметил, что отмена игр не решит ни одной проблемы, поэтому в повестку дня сейчас не входит.
Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ориентировочно в них должны принять участие более 12 тысяч спортсменов из 200 стран. На фоне развития пандемии COVID-19 стали появляться слухи о том, что игры могут быть перенесены или отменены. 15 марта Синдзо Абэ заявил, что Япония планирует провести соревнования в срок, несмотря на пандемию. По его мнению, к началу Олимпийских игр распространение инфекции будет остановлено.