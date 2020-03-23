Премьер-министр Японии признал невозможность проведения Олимпиады из-за COVID-19

Ситуация с пандемией коронавирсусной инфекции COVID-19 не позволяет провести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом в парламенте страны заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, он обсудит вопрос проведения соревнований с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Накануне Канада и Австралия отказались отправлять своих спортсменов на игры, если даты их проведения не будут перенесены на один год.





«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — заявил японский премьер. Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Олимпиады в Токио с главой МОК Томасом Бахом.





Накануне Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады и Австралии отказались отправлять спортсменов в Токио на летние Олимпийские игры 2020 года, если даты их проведения не будут перенесены на один год. В комитетах подчеркнули, что это решение касается не только здоровья спортсменов, но и мирового сообщества в целом.