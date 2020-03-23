Канада отказалась участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за рисков COVID-19

Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады отказались отправлять спортсменов в Токио на летние Олимпийские игры 2020 года, если даты их проведения не будут перенесены на один год. Об этом сообщает портал CBC News. В заявлении комитетов подчеркивается, что такое решение принято из-за рисков, связанных с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мы приняли тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за рисков, связанных с коронавирусом», — цитирует портал заявление канадских организаций.
В комитетах подчеркнули, что это решение касается не только здоровья спортсменов, но и мирового сообщества в целом. «С COVID-19 и связанными с ним рисками для наших спортсменов, а также для их семей и канадского общества, атлетам лучше продолжать подготовку к этим играм», — отмечается в заявлении.
«Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и мирового сообщества в целом. Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к играм», — добавили в комитетах.
23 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил перенос Олимпийских игр 2020 в связи с пандемией COVID-19. По его словам, такой вариант возможен в том случае, если игры нельзя будет провести в обычном формате. Абэ подчеркнул, что решение о проведении соревнований принимает Международный олимпийский комитет (МОК), и на сегодняшний день вопрос об отмене игр не стоит на повестке.
Ранее МОК распространил письмо главы организации Томаса Баха, в котором отмечается, что решение о возможности проведения летних Олимпийских игр 2020 в Токио будет принято в течение четырех недель с учетом ситуации с распространением коронавируса. В письме Бах также отметил, что отмена игр не решит ни одной проблемы, поэтому в повестку дня сейчас не входит.
Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ориентировочно в них должны принять более 12 тысяч спортсменов из 200 стран. На фоне развития пандемии COVID-19 стали появляться слухи о том, что игры могут быть перенесены или отменены. 15 марта Синдзо Абэ заявил, что Япония планирует провести соревнования в срок, несмотря на пандемию. По его мнению, к началу Олимпийских игр распространение инфекции будет остановлено.