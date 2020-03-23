Канада отказалась участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за рисков COVID-19

Олимпийский и паралимпийский комитеты Канады отказались отправлять спортсменов в Токио на летние Олимпийские игры 2020 года, если даты их проведения не будут перенесены на один год. Об этом сообщает портал CBC News. В заявлении комитетов подчеркивается, что такое решение принято из-за рисков, связанных с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.





«Мы приняли тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за рисков, связанных с коронавирусом», — цитирует портал заявление канадских организаций.





В комитетах подчеркнули, что это решение касается не только здоровья спортсменов, но и мирового сообщества в целом. «С COVID-19 и связанными с ним рисками для наших спортсменов, а также для их семей и канадского общества, атлетам лучше продолжать подготовку к этим играм», — отмечается в заявлении.





«Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и мирового сообщества в целом. Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к играм», — добавили в комитетах.