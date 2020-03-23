Цены на нефть обрушились на открытии торгов 23 марта, свидетельствуют данные бирж. Котировки майских фьючерсов нефти марки Brent в первый рабочий день недели упали на 8% до 25,1 доллара за баррель по отношению к закрытию 21 марта. Техасская WTI с поставкой в мае снижалась на 10% до 21,3 доллара. В моменте падение нефтяных котировок превышало 11%.
По состоянию на 04:27 мск майские фьючерсы нефти марки Brent отыграли часть снижения и торговались на уровне 26,28 доллара за баррель. Котировки американской WTI составляли 22,76 доллара.
22 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов спрогнозировал, что цена на нефть вырастет до 35–40 долларов за баррель. Еще более оптимистичный прогноз в интервью программе «Международное обозрение» сделал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его мнению, к концу 2020 года стоимость барреля нефти может достигнуть 60 долларов при условии ухода с рынка американской сланцевой нефти.
Обвал цен на нефтяном рынке произошел из-за развала сделки ОПЕК+ с РФ и не входящими в организацию странами, а также последствиями распространения коронавирусной инфекции. Как отмечали СМИ, в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планирует вмешаться США, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. По версии экспертов, это может привести к новым санкциям против Москвы, в то время как с Эр-Риядом Вашингтон намерен провести дополнительные переговоры. Кроме того, руководство ряда нефтяных компаний впервые с 1970-х годов попросили регулятор нефтяной отрасли Техаса снизить уровень добычи нефти.