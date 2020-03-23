Цены на нефть обрушились на открытии торгов 23 марта, свидетельствуют данные бирж. Котировки майских фьючерсов нефти марки Brent в первый рабочий день недели упали на 8% до 25,1 доллара за баррель по отношению к закрытию 21 марта. Техасская WTI с поставкой в мае снижалась на 10% до 21,3 доллара. В моменте падение нефтяных котировок превышало 11%.





По состоянию на 04:27 мск майские фьючерсы нефти марки Brent отыграли часть снижения и торговались на уровне 26,28 доллара за баррель. Котировки американской WTI составляли 22,76 доллара.