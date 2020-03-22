Меркель решила отправиться на домашний карантин из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин после контакта с врачом, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Об это сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель в течение следующих нескольких дней будет сдавать тесты на наличие вируса SARS-CoV-2. Ранее немецкого канцлера без маски заметили одном из супермаркетов, где она покупала продукты.





«Канцлеру после сегодняшнего [22 марта] выступления перед прессой доложили, что доктор, который делал ей днем в пятницу [20 марта] профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус», - сказал Зайберт.





По его словам, Меркель приняла решение немедленно отправиться на карантин и выполнять свои обязанности из дома. «Она [канцлер] будет регулярно тестироваться [на наличие коронавируса] в течение следующих нескольких дней», — добавил он.





Накануне Меркель заявила, что федеральные и региональные власти Германии договорились ужесточить меры, которые касаются свободы передвижения граждан в стране. В частности, немцам запретили собираться больше, чем по двое на улице, в домах и квартирах. Исключения сделаны только для семей и людей, живущим под одной крышей. Кроме того, граждан призвали соблюдать дистанцию в 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах. Контролировать ограничения будет полиция и административные органы. В случае нарушения запретов будут применены санкции.





Ранее германские СМИ заметили канцлера без защитной маски в одном из берлинских супермаркетов. Как отмечает издание RTL, Меркель достаточно часто можно встретить в этом магазине, где она самостоятельно покупает продукты. Одета она была в привычный для себя брючный костюм. На кассе она расплатилась банковской картой.