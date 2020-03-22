Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 367 человек

В России за последние сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19). Общее число заболевших в стране таким образом составляет 367 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в шести регионах страны, включая Москву, Удмуртию, Новгородскую, Архангельскую, Брянскую и Кировскую области.





Согласно данным оперштаба по мониторингу за ситуацией с COVID-19, в Москве было выявлено 54 случая заболевания. По два Удмуртии и Кировской области. В Новгородской, Архангельской и Брянской областях зарегистрировано по одному заболевшему.





Все 61 человек был госпитализирован и помещены в специальные инфекционные боксы. Отмечается, что за последние 14 дней эти люди ездили за рубеж и посещали страны, где наблюдается пик заболевания COVID-19. Сейчас власти устанавливают, с кем контактировали зараженные.





В оперштабе также отметили, что под медицинским наблюдением с января 2020 года находилось 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем медиков остаются 52 747 человек.