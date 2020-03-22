Россия ограничит авиасообщение с рядом стран из-за COVID-19 с 23 марта

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией, Китаем, Японией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией, Колумбией, Доминиканой, Аргентиной, Камбоджи, Индией, Кубой, Мальдивами и рядом других стран на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации. В ведомстве отметили, что сохраняются регулярные рейсы, которые будут совершаться только между столицами государств. Также сохранятся чартерные авиарейсы для вывоза россиян на родину. Список разрешенных маршрутов опубликован на сайте Минтранспорта РФ.





«С 00:00 мск 23 марта вводится временно ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта выявлено случаи заболевания новой коронавирусной инфекции», - цитирует агентство телеграмму ведомства.





Как пояснили в Росавиации, с 23 марта в Турцию будут выполняться только регулярные пассажирские рейсы по маршруту Москва – Стамбул. При этом российские авиакомпании смогут выполнять чартерные полеты для вывоза граждан России.





Ограничены рейсы по курортным направлениям из регионов. Летать можно будет только из Москвы в столицы Колумбии, Доминиканы, Аргентины, Камбоджи, Кубы, на Багамы и Мальдивы, а также в Денпасар на острове Бали в Индонезии.





Сокращение пассажирских авиарейсов коснулось и Китая. На этот раз полеты ограничивают рейсами Москва – Пекин. Первое ограничение было введено 1 февраля и предусматривало, что летать в Китай сможет только «Аэрофлот» из Шереметьево в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Позже российский авиаперевозчик сократил количество рейсов по этим направлениям.





16 марта Россия временно ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также Норвегией и Швецией (не входят в ЕС) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Эти меры не затронули рейсы из Москвы в столицы европейских государств и обратно. Ограничительные меры не затронули чартерные рейсы, предназначенные для эвакуации россиян.