В воинской части под Мурманском при взрыве боеприпаса ранены пять человек

В результате взрыва артиллерийского боеприпаса в воинской части под Мурманском ранения получили пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Военные отметили, что ЧП произошло на складе в ходе погрузочно-разгрузочных работ. Одним из первых информацию о происшествии опубликовал паблик «ВКонтакте» «Росляково | Общение, новости, реклама».





«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», - цитирует агентство сообщение пресс-службы флота.





Военные отметили, что пострадавшие были доставлены в госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни для раненых военнослужащих нет. Командование флота проводит проверку по факту ЧП.





Паблик «Росляково | Общение, новости, реклама» один из первых опубликовал информацию о происшествии. «ЧП на Северном флоте? На территорию части стянуты экстренные службы – несколько бригад скорой помощи из Мурманска», — говорится в публикации сообщества.





11 марта в воинской части вблизи поселка Красная Пойма городского округа Луховицы Московской области произошел взрыв. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии. По одной из версий, причиной происшествия стал взрыв баллона с бытовым газом. По данным Telegram-канал «112», ЧП случилось в железнодорожной воинской части во время ремонтных работ в одном из гаражей.