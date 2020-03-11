В подмосковной части при взрыве пострадали четверо военнослужащих

В воинской части вблизи поселка Красная Пойма городского округа Луховицы Московской области произошел взрыв. Об этом сообщают агентство «Интерфакс» и сетевое издание «Газета Луховицкие вести» со ссылкой на свои источники. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии. На месте ЧП работает военная прокуратура.





«В воинской части в подмосковных Луховицах взорвался неустановленный предмет. Пострадали три контрактника и срочник», — сказал собеседник «Интерфакса».





По словам источника «Луховицких вестей», одна из предположительных причин происшествия — взрыв баллона с бытовым газом. «В результате происшествия четыре человека получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает военная прокуратура», — уточнил собеседник издания.





В экстренных службах сообщили ТАСС, что взрыв произошел в гараже одной из воинских частей и не вызвал пожара. Угрозы жизни пострадавших нет, все они отправлены в местную районную больницу.





ЧП произошло в воинской части железнодорожных войск, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, четыре военнослужащих работали в гараже — занимались сваркой, когда там взорвался газовый баллон. Один военный госпитализирован в тяжелом состоянии. Его товарищей отвезли в больницу на своих машинах сослуживцы. Сейчас в части разбираются в причинах произошедшего.





5 марта 2020 года в воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. По предварительным данным, во время занятий на полигоне рядом с военнослужащими сдетонировал имитационный заряд. В результате происшествия пострадало шесть военных, трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Telegram-канал «112» отмечал, что инцидент произошел в ходе учений по ведению боевых действий с помощью беспилотных аппаратов — дрон с прикрепленной имитационной бомбой упал, снаряд взорвался.