Зампред Госдумы рассказал, как попал на карантин

Вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой рассказал, что ему пришлось самоизолироваться и работать из дома из-за того, что он несколько дней в Париже участвовал в работе Бюро ПАСЕ и заседании Постоянного комитета ассамблеи. Толстой сообщил Daily Storm, что никто из его коллег в российской делегации в ПАСЕ больше не уйдет на карантин, потому что они не были на заседаниях ассамблеи из-за решения отменить комиссии ПАСЕ для профилактики нераспространения коронавируса.





«Я был избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи [Совета Европы], поэтому должен был участвовать в заседаниях бюро и постоянного комитета, — пояснил вице-спикер Госдумы. — Другие члены российской делегации должны были лететь на заседания комиссий. А в связи с коронавирусом на заседании бюро мы приняли решение отменить комиссии и, соответственно, удалось уберечь всех коллег от опасности заразиться».





Петр Толстой заявил, что чувствует себя замечательно. «Нет у меня температуры [повышенной], все прекрасно. Но если вдруг какая-то опасность сгустится и я ее почувствую — я сразу же позвоню по тревожному телефону», — заверил он.





В Facebook Толстой уточнил , что его помощники в московском районе Люблино продолжают работать в обычном режиме. «Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск. Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю», — написал он.





Зампред Госдумы напомнил, что во Франции выявили уже более 1600 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, в том числе у четырех депутатов парламента.



