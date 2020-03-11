В правительстве заявили о рисках подорожания бытовой техники

В России из-за нестабильности рынков существует риск роста цен на бытовую технику и лекарства. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отметил, что правительство готово к подобному развитию событий.





«Существует риск роста цен в России на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет», — цитирует телеканал «Звезда» Белоусова.





Он отметил, что признаков спада российской экономики в этом году не наблюдается. «То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем. Пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — сообщил первый вице-премьер.





«Более того, сама структура и характер отскока, который сегодня произошел — нефть, показатели фондового рынка, активность и запросы населения, — мы видим, что более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре», — добавил он.





Журналисты также спросили первого вице-премьера, превысит ли инфляция в 2020 году 4%. «Думаю, что нет. Я думаю, что где-то в районе 4% она может оказаться», — ответил он.





Ранее замглавы аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова сообщила «Газете», что из-за ослабления рубля на рынке можно ожидать роста цен на 20-25% на импортные стиральные машины, кухонную утварь и микроволновки. Повысятся также цены на смартфоны, компьютеры и игровые приставки. В то же время Мильчакова отметила, что этот рост цен потребители увидят не раньше второго полугодия, потому что товара на складах сейчас хватает.





Гендиректор Lenovo в России Александр Катаев заявил, что эти изменения цен не будут «мгновенными». Профессор кафедры финансов РАНХиГС Юрий Юденков сообщил «Вечерней Москве», что в первую очередь от падения рубля пострадают заграничные поездки граждан России и цены на импортные автомобили, одежду и технику. Впрочем, добавил он, радикального подорожания товаров первой необходимости ждать не стоит.





10 марта президент России Владимир Путин отметил, что распространение нового коронавируса COVID-19 повлияло на курс рубля и уровень цен на биржах, а также на падение цен на нефть. Путин заявил о сложной ситуации в мировой политике и глобальной экономике и в то же время выразил уверенность, что Россия пройдет эти трудности «достойно».





Глава Минэнерго Александр Новак, комментируя обвал на мировом нефтяном рынке 9 марта, заявил, что ситуация находится под контролем и российская нефтяная отрасль обладает достаточными ресурсами и прочностью, чтобы выдержать давление конкурентов. Также министр добавил, что именно ОПЕК приняла решение нарастить добычу нефти и отменить соглашение по ее ограничению.