Новак: Ситуация на рынке нефти остается в рамках прогноза

Ситуация на нефтяном рынке, возникшая после распада соглашения России с ОПЕК, находится в пределах прогноза Минэнерго, заявил глава ведомства Александр Новак. По его словам, российская нефтяная отрасль обладает достаточными ресурсами и прочностью, чтобы выдержать давление конкурентов. Также министр добавил, что именно ОПЕК приняла решение нарастить добычу нефти и отменить соглашение по ее ограничению. Глава Минфина Антон Силуанов также заявил, что упавшие цены на нефть не помешают государству выполнить нацпроекты и социальные обязательства.





«Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза. Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — заявил Новак на совещании, созванном премьер-министром Михаилом Мишустиным.





По словам министра энергетики, решение о прекращении сделки России с ОПЕК приняла сама организация, решившая нарастить нефтедобычу. «Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть», — подчеркнул он.





Силуанов в свою очередь сообщил, что даже в худшем варианте развития событий при постоянно низких ценах на нефть, ресурсы РФ позволят выполнить все обещания, данные властями россиянам. «Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности», — приводит его позицию ТАСС.





Ранее кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник в беседе с Daily Storm рассказал, что составлять долгосрочные прогнозы в связи с падением цен на нефть пока рано. Он подчеркнул, что предпосылок для долгосрочного обвала рубля на данный момент нет, и у валюты есть хороший шанс вернуться к своей обычной стоимости.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля).





Причиной для резкого изменения цен стал шаг саудовской нефтяной госкопорации Saudi Aramco. С апреля компания снизит стоимость на поставки сырья в США, а также в страны Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Эр-Рияд пошел на такой шаг из-за того, что страны ОПЕК не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года.