Глава ВОЗ заявил об угрозе пандемии коронавируса

«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится вполне реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать», — сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ в Женеве.





Глава организации подчеркнул, что «решительные, предпринятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование». Он привел в пример меры по борьбе с болезнью, принятые в КНР, Италии и Южной Корее.





Гебрейесус также сообщил, что ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. Кроме того, лабораторное оборудование передано в 120 стран. Гендиректор поблагодарил государства и фонды, выделившие ВОЗ средства на программу борьбы с коронавирусом — всего 300 миллионов долларов.





Ранее в КНР предположили, что эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня. В связи с этим Китай намерен вскоре сделать упор не на предотвращение распространения инфекции за пределы страны, а на пресечение повторного ввоза ее из-за границы.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 9 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 109,5 тысячи подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3816. Выздоровевших — более 60 тысяч.