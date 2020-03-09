В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, в связи со снижением числа новых больных, Китай вскоре сделает упор не на предотвращение распространения инфекции за пределы страны, а на пресечение повторного ввоза ее из-за границы.





«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с пресечения вывоза [заболевания из Китая] на борьбу с ввозом», — заявил Наньшань (цитата по «Жэньминь жибао»).





Он подчеркнул, что КНР придется усилить контроль на границах. Особое внимание он призвал уделить карантинной политике в провинции Гуандун, которая является крупным международным хабом.





По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпидемия в Китае идет на спад — в последние дни число новых заболевших резко сократилось, и общее число пациентов относительно стабилизировалось на уровне 80 тысяч. При этом в странах, где вирус распространился позднее, число инфицированных растет значительно быстрее — так, в Италии за 8 марта зафиксировали 1492 случая заражения, в связи с чем в стране ввели карантин в 14 провинциях, а папа римский Франциск впервые в истории изменил формат воскресной проповеди.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 9 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 109,5 тысячи подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3816. Выздоровевших — более 60 тысяч пациентов.