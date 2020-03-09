Биржи по всему миру обвалились на фоне падения цен на нефть

Торговая неделя началась для фондовых бирж по всему миру неблагополучно — индексы резко упали в связи с изменением цен на нефть. О потерях среди прочих сообщили биржи Франции, Германии, Великобритании, а также Китая и Японии. Серьезно подешевели также бумаги российских компаний — на Лондонской бирже зафиксировали уменьшение стоимости Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома» и других крупных фирм.





Фондовые индексы Европы потеряли до 10% в начале торгов — больше всего пострадал итальянский FTSE MIB, уменьшившийся на 18 668 процентных пунктов (-10,25% к закрытию), легче всех перенес потрясение швейцарский SMI (-9366 п.п. и -3,8% к закрытию). Французский индекс CAC потерял 7,04%, немецкий DAX — 7,41%, британский FTSE 100 — 8,67%. Российские биржи 9 марта закрыты по случаю праздника.





На востоке и в Австралии также были зафиксированы потери. Индекс Шанхайской фондовой биржи потерял 3,01% к закрытию, биржи в Шэньчжэне — 4,09%. Торги в Гонконге закончились уменьшением индекса Hang Seng на 4,23%. Падение на рынке Австралии превысило 7,3%, в Сингапуре — 6%.





Бумаги российских компаний также серьезно подешевели в связи с обвалом котировок. Так, на Лондонской бирже (LSE) акции Сбербанка потеряли 26,3% стоимости, «Лукойла» — 24,4%, «Газпрома» — стали дешевле на 18%, а «Газпром нефти» — на 20,5%.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.





Причиной для резкого изменения цен стал шаг саудовской нефтяной госкопорации Saudi Aramco — на выходных представители организации объявили, что с апреля компания снижает стоимость на поставки сырья в США — на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов за баррель, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть долларов за баррель. Эр-Рияд пошел на такой шаг из-за того, что страны ОПЕК не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года.