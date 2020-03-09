В ВШЭ призвали сохранять спокойствие после обрушения цен на нефть

Составлять долгосрочные прогнозы в связи с падением цен на нефть пока рано — по большей части на фондовые биржи сейчас влияет необоснованная паника, рассказал в беседе с Daily Storm кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник. Он подчеркнул, что предпосылок для долгосрочного обвала рубля на данный момент нет, и у валюты есть хороший шанс вернуться к своей обычной стоимости.





«Я думаю, что нужно подождать и не впадать в панику. Мы видим сейчас действительно падение котировок, рубля к доллару. Надо посмотреть на динамику рынков в ближайшие два-три дня, неделю — сейчас фундаментальных причин для катастрофических долгосрочных последствий нет, есть только чистая психология», — объяснил Мельник.





Ученый отметил, что на рынке нефти действительно стоит ждать крупных волнений в ближайшие дни. «События с ОПЕК показывают, что игроки на рынке нефти, видимо, отказались от попытки координации на рынке, и вступили в игру по переделу рынка и выдавливанию конкурентов. Это может привести к тому, что рынок нефти и связанные с ним, например, газа, — вступят в период волатильности», — сказал он.





Мельник добавил, что не стоит строить прогнозы из-за отсутствия сделки с ОПЕК, поскольку координация РФ с организацией в прошлые годы ослабла. «Нельзя утверждать, что ОПЕК однозначно влиял на цены на нефть в мире», — пояснил он.





«Мне представляется, что нас ждет период волатильности, и если ничего не изменится в ближайшие дни, не появится новых факторов, то мы можем ожидать, что достаточно быстро курсы вернутся к нормальным показателям, сложившимся за последние годы», — заключил эксперт.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.





Причиной для резкого изменения цен стал шаг саудовской нефтяной госкопорации Saudi Aramco — на выходных представители организации объявили, что с апреля компания снижает стоимость на поставки сырья в США — на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов за баррель, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть долларов за баррель. Эр-Рияд пошел на такой шаг из-за того, что страны ОПЕК не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года.