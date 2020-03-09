Цены на нефть показали рекордное за 30 лет падение

Стоимость нефти Brent после открытия торгов на международных биржах 9 марта упала более чем на 25% — майские фьючерсы на топливо в 09:00 мск оцениваются в 33,34 доллара за баррель при цене вечером 6 марта в 45,87 доллара за баррель. Последний раз до этого значения цены опускались в 2016 году, а схожая скорость их падения (с начала торгов) была зафиксирована в 1991 году. Причиной для этого стали шаги Саудовской Аравии после неудачи в заключении сделки между ОПЕК и Россией.





По данным Investing.com, с начала торгов 9 марта нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). При этом цены на сырье уже значимо упали вечером 6 марта после объявления, что ОПЕК и России не удалось достичь сделки — относительно цен на вечер 5 марта (51,84 доллара за баррель), общие потери в связи с неудачей по договоренностям составили 35,5%.





Более высокая скорость падения стоимости сырья последний раз была зафиксирована в 1991 году в связи с окончанием войны в Персидском заливе. В феврале 1991 года мировые цены на нефть упали с 40-42 долларов до 17-18 долларов за баррель.





Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.





Причиной для резкого изменения цен стал шаг саудовской нефтяной госкопорации Saudi Aramco — на выходных представители организации объявили, что с апреля компания снижает стоимость на поставки сырья в США — на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов за баррель, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть долларов за баррель.





Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники во властях Саудовской Аравии, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. По данным издания, такой ход со стороны саудовской корпорации «является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка».





Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники также сообщало, что Эр-Рияд намерен надавить на Россию, чтобы та вернулась за стол переговоров по сделке с ОПЕК. Для этого Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки, а если это не возымеет эффекта — до 12 миллионов баррелей в сутки, далее снижая цены на энергоноситель.





Ранее страны — участницы ОПЕК 6 марта не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года. Соглашение предполагало дополнительное сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за негативного влияния на рынок вспышки коронавируса нового типа. На переговорах РФ настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал и не согласилась урезать нефтедобычу.