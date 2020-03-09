Минфин заявил о готовности к ценам на нефть в 25 долларов

Ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия потерь бюджета от цен на нефть в пределах 25-30 долларов за баррель на 6 — 10 лет, заявили в Минфине РФ. По данным ведомства, отклонение курса национальной валюты от прогноза (65,7 рубля за доллар) на каждый рубль изменяет базовые нефтегазовые доходы России на 70 миллиардов рублей в год. Центробанк в свою очередь отказался от закупок иностранной валюты.





«По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей (150,1 миллиарда долларов США) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6 — 10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», — говорится в сообщении Минфина РФ.





В ведомстве отметили, что при уменьшении ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП России, из фонда ежегодно нельзя будет изымать больше 1% ВВП.





Центробанк в свою очередь объявил о прекращении закупок иностранной валюты на 30 дней. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — сообщили в пресс-службе регулятора. Возобновление операций зависит от того, как будут меняться цены на нефть и обстановка на финансовых рынках в марте.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). При этом цены на сырье уже значимо упали вечером 6 марта после объявления, что ОПЕК и России не удалось достичь сделки — относительно цен на вечер 5 марта (51,84 доллара за баррель), общие потери в связи с неудачей по договоренностям составили 35,5%.





Причиной для резкого изменения цен стал шаг саудовской нефтяной госкопорации Saudi Aramco — на выходных представители организации объявили, что с апреля компания снижает стоимость на поставки сырья в США — на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов за баррель, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть долларов за баррель.





Ранее страны — участницы ОПЕК 6 марта не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года. Соглашение предполагало дополнительное сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за негативного влияния на рынок вспышки коронавируса нового типа. На переговорах РФ настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал и не согласилась урезать нефтедобычу.